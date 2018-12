¡Insólito! Tiene un año y se puede ganar un Martín Fierro como "Rey de redes"

El próximo lunes 10 de diciembre se llevará a cabo la segunda edición de la entrega de los Martín Fierro Digital. La ceremonia se hará en el Palacio Alsina, a las 20, y buscará premiar las mejores producciones de los medios online y a las figuras que marcaron con su sello las redes sociales a lo largo de este año. ¿Los nominados? Sol Pérez, Sofía Morandi y ¡hasta Mirko!, el hijo de Marley.

Este año, la gran sensación de las redes sociales fue Mirko Wiebe, el hijo de Alejandro Wiebe, más conocido como Marley. Ayudado por el conductor, el bebé se convirtió en toda una celebridad 2.0 en cuestión de minutos, gracias a sus cautivantes ojos y tiernos gestos.

El nacimiento de Mirko marcó un fuerte antes y después en la vida del conductor de La Voz Argentina. Después de 48 años y de mucha expectativa, el conductor finalmente le anunció al mundo -el 27 de octubre de 2017- que había nacido su primogénito en Estados Unidos.

Desde entonces, el bebé, que tiene como madrina nada más y nada menos que a Susana Giménez, conoció a Diego Armando Maradona, se sentó en el sillón presidencial y en cuestión de meses viajó por todas partes del Mundo junto a su papá en la “co-conducción” de “Por el mundo”.

Sólo basta con abrir su propia cuenta de Instagram para entender por qué está nominado a la categoría “Rey de las redes” y podría conseguir un Martin Fierro con solo un año. El pequeño tiene más de dos millones y medio de seguidores en la red social, es "amigo" de figuras tales como Lionel Messi y Lali Espósito, y junto a Marley ya recorrió la mitad del globo terráqueo.

El bebé de un año no la tendrá fácil, ya que enfrente tendrá dos pesos pesados como lo son José María Listorti, histórico humorista y conductor de Hay que ver (el ciclo que conduce por El Nueve junto a Denise Dumas) y Kevsho, el youtuber que tiene más de 3 millones de suscriptores en la plataforma de videos y casi los mismos seguidores que Mirko en Instagram.

Consultado por este portal, Listorti se refirió a su nominación y si bien se mostró agradecido por el reconocimiento, aclaró que no se tiene fe para ganarlo, al menos este año. "La nominación la tomé con sorpresa. Me divertí este año en las redes, estoy más volcado al humor. Entretengo, hago personajes en las redes y busco divertir", detalló el humorista y conductor.

Ante la posibilidad de levantar el premio el próximo lunes, Josema aseguró: "No, no me tengo fe. Nunca fui un ´Aptra team´, no me nominaron en 25 años haciendo televisión, hago uno de redes y me nominaron. ¡Una cosa de locos! No me hago ilusión, me encanta que me reconozcan y agradezco esta nominación, pero la realidad es que no me tengo fe".

Por último, en referencia a las figuras que comparten la terna junto a él, el conductor utilizó su sentido del humor a la hora de hablar del pequeño Mirko. "Es una figura de las redes, es un bebé con dos millones de seguidores en Instagram. Pero no quiero romperle la ilusión a la gente, pero creo que las publicaciones no las hace ni las escribe él", cerró, entre risas.

Sin dudas, Mirko es el bebé más famoso de la farándula argentina y la próxima semana podría ostentar el título de rey de las redes por un año. ¿El bonus track? Por su primer año, Marley le regaló un cachorro, de nombre Bailey, a quien le abrió una cuenta de Instagram y en pocas semanas ya cosechó más de 237.000 seguidores. ¿Habrá MF para el can también?

Lo cierto es que de ganar el premio, el galardón se quedaría en familia, ya que el conductor de Telefe logró quedarse con el Martin Fierro digital de la categoría "Rey de redes" el año pasado. De esta manera, y con tan solo un año, Mirko igualaría la cantidad de Martin Fierro que tiene su papá.

Todos los nominados

Mejor fanpage

El Viejo Garca

Quechuchomanucho

Eameo

Gabriel Lucero

Twitero más influyente

Pedro Alfonso

Paula Chaves

Nati Jota

El Chino Leunis

Mejor Youtuber

El Demente

Pedrito VM

Te lo resumo

El más interactivo en Instagram

Chapu Martínez

Lucas Spadafora

Rodriguez – Galati

Julieta Nair Calvo

Mejor contenido gamer

Coscu

Jugando con Natalia

Frankkaster

Mejor contenido temático

Jamones del Medio FWTV

Entrevistas -Infoshow (Teleshow)

Cocina (Cucinare)

cmtv.com.ar

Estrella digital

Sol Pérez

Cande Molfese

Flor Vigna

Rey de redes

Kevsho

José María Listorti

Mirko (hijo de Marley)

Mejor ficción digital del año

Edha

Prohibido Silbar

Gorda

Mejor portal de noticias de espectáculos

Primicias Ya

Teleshow

Ciudad.com

Rating Cero

Diarioshow

Medio digital de interés general

Metro Sessions

Navarro Noticias "una nueva vigilia con los héroes de Malvinas" Documental histórico de Malvinas

A24.com

Mejor plataforma digital de TV digital

Telefe

EltreceTV

FWTV

Aplicación destacada del año

Mi Telefe

TN

Prode Mundial A24

Campaña publicitaria online

Padre – JEEP

Tarjetas Personales – Holcin – Alta Mezcla

Conquistadores de Gustitos II – Tarjeta Cencosud

Mejor plataforma de servicios online

Edenor Digital – Edenor

Trámites & Servicios Vicente Lopéz

Tres Organismos, un sistema (OPDS – ADA – DPOUT)

Contenido humorístico

Sofía Morandi

Mariano Bondar

Radagast

Dani La Chepi

Artista musical

Duki

Tini Stoessel

Paulo Londra

Ecko

Mejor producción musical

MYA

Lionel Ferro

Cazzu

Programa radial nativo digital

Dominio Digital – Radio Trentopic

Superconectados – Conexión Abierta

Código de Barras – Radio Zónica

El Perforador – los80online

Salimos Jugando – Radio y Punto

Radio nativa digital

Conexión Abierta

Radio Zónica

Radio led

FutuRock

Mejor conducción de radio nativa digital

Pichot Malena / Furia Bebe / FUTURöCK

Alfredo Monserrat / Mano a Mano con Monserrat / Radio Zónica

Horacio Pagani / Pagani, Futbol, Tango / Conexion Abierta

Julián Perez Regio/ Coca Cola For Me

Mejor de los más vistos

Lyna

RodSquare

Los Displicentes

La Granja de Zenón

Premio a la visión digital

Dross Rotzank

Marcelo Simonian

Roberto Pumar

Radagast

Mejor artista infantil

Valentín (Mundo Zeta)

Isa (Dani La Chepi)

Juana (Quechuchomanucho)

Marti Dominguez

El Más votado redes

Cómo salir del closet

Señales de Humor

Giselle Pons

Esteban Godoy

Momento freak