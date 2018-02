"It boy": el nieto adolescente de Spinetta pide pista como actor y músico

La dinastía Spinetta tiene, sin dudas, un ADN talentoso que trasciende al patriarca Luis Alberto. Así, ahora es el turno de brillar para uno de sus nietos.

Es que Angelo Mutti Spinetta, hijo de Catarina Spinetta y el actor Nahuel Mutti, acaba de estrenar una película que lo tiene como protagonista: Viaje a la Luna. Allí, comparte elenco con Leticia Brédice, Germán Palacios y Ángela Torres.

El filme sigue a Tomás, un adolescente con una madre sobreprotectora y un padre ausente. Víctima de bullying, obsesionado por la astronomía y cercado por la medicación que le receta su psiquiatra, encontrará una ilusión a seguir en la forma de Iris, una vecina que lo intriga y fascina.

Música y modelaje

Pero además, Angelo se para ocasionalmente frente a la cámara para trabajar como modelo y hasta se animó a mostrarse en su cuenta de Instagram tocando y cantando Canción para los días de la vida en homenaje a su abuelo.

"Si bien a mi abuelo lo veo como un máximo referente para la música y un ídolo, lo veo como inalcanzable también", señaló en diálogo con Primicias Ya. "Yo no voy a tratar de hacer lo que hizo él, no hay forma de comparar. Con mi hermano estamos hace un tiempo escribiendo canciones de rap y trap, vamos por ese lado. Y hace un año que estoy tocando la guitarra, y dijo las puertas abiertas a todo tanto a la música como la actuación".

"Para mí siempre fue natural tener el apellido y todo lo que eso involucra, en su momento tampoco tomaba dimensión de ser el 'nieto de'", agregó Angelo. "Realmente, a mí no me importa la fama. Además siempre mis viejos me educaron en ese sentido que hay que mantenerse siempre humilde. Lo importante es la formación artística".