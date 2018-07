Ivana Icardi reveló su dolorosa interna familiar con Mauro y Wanda

La ex Gran Hermano reveló que no ve a sus sobrinas desde octubre y que su madre aún no conoció a la pequeña Isabella.

De manera similar a la aplicación Curious Cat, Instagram sumó a sus stories una función que permite a los usuarios responder preguntas hechas por sus seguidores.

Ivana Icardi no ahorró críticas hacia Wanda Nara.

Y fue mediante este sistema que Ivana Icardi se animó a confesar detalles de la complicada relación que tiene actualmente con su hermano Mauro y su cuñada Wanda Nara.

Así, una seguidora le preguntó por qué no subía imágenes con Francesca e Isabella, sus sobrinas e hijas del futbolista. "Porque nunca las veo", respondió sin vueltas la ex Gran Hermano.

Ivana relató que no ve a sus sobrinas desde octubre.

Ivana relató que la última vez que fue a visitar a las niñas fue en octubre. "Iría más seguido pero hay un dicho que dice 'No vayas donde no te inviten, no te metas en lo que no te importa, no hables de lo que no sabés'. ¡Entonces lo aplico!", agregó.

"Wanda dijo cosas muy feas"

Además, señaló que Nara dijo "cosas muy feas" sobre ella cuando ingresó a Gran Hermano. "No guardo rencor, pero a ella tampoco le interesa que esté muy cerca de ella (que a mi tampoco me interesa), pero tampoco de mi hermano, que es lo que me importa", explicó.

La hermana de Mauro no se molestó

Al mismo tiempo, Ivana reconoció que extraña a su hermano y que lo vio sólo una vez en lo que va del año, remarcando que eran "muy unidos hasta hace unos años". Además, también reveló que su madre Analía y Mauro no hablan "casi nunca", y que la mujer aún no conoció a su nieta menor.