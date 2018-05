Jey Mammón confirmó los gritos de Pampita: "Pensé que se venía una piña"

El lunes por la tarde, Jey Mammón presenció una de las peores caras de Pampita, aquella que alguna vez la propia a Eugenia “La China” Suárez describió en el famoso motorhome.

Totalmente sacada por un comentario que el humorista disparó al final de su programa, la modelo –una vez apagadas todas las cámaras- comenzó a gritarle: “Sos un mal educado”, repitió reiteradas veces.

Así lo describió el propio actor y comediante durante su visita al programa Hay que ver, el ciclo que conduce José María Listorti y Denise Dumas por canal Nueve. “Yo no dije nada después del programa. Estaba lleno de gente que labura para ella y no pretendo que cuenten lo que pasó. Más allá de eso, trascendió lo que me dijo. Es verdad que me gritó, es cierto”, detalló.

El enojo de Jey en las redes sociales.

Según Jey, Pampita le dijo que era un “mal educado” a los gritos. “Fue face to face (cara a cara, en inglés), pensé que se venía una piña”, remarcó. El ex participante del Bailando por un sueño aclaró que la bella morocha no hacía otra que repetir constantemente que era un mal educado y remarcaba que le había “faltado el respeto” durante su programa.

“Repetía mal educado, que le faltaba el respeto y yo no podía dejar de pedirle disculpas como un perrito mojado. Pampita al aire es divina, pero fuera del aire es otra. A mí no me gustó y la verdad que no me dieron ganas de contestarle. Estaba sacada, la única voz que se escuchaba era la de ella, había un clima que se cortaba con cuchillo", graficó el humorista.

Siempre según sus propias palabras, él llegó al lugar creyendo que era un invitado del ciclo que conduce la modelo por Telefe y no como panelista: “Pensé que me iban a sentar y a hacerme preguntas. Cuando llegué, me senté, se para Pampita y se va a la nota con Carlos Nahir. Yo empiezo a chatear a los 20 minutos con el teléfono –porque me aburrí y porque no podía hablar en es momento- y vino una productora y me dice que no chatee al aire porque quedaba feo”.

Jey enfureció a Pampita en vivo.

En ese momento, Jey recordó que se le acercó El Ruso – productor de Kuarzo- y le manifestó que le encantaría que participe “todos los días” del programa de Pampita. “A mí me importa un carajo si no hablo en un programa o si se equivoca mi nombre. El tema no fue ese, pero cuando viene a la mesa con las placas abajo y me dice ´Joy, gracias y chau´. Me sentí al pedo”, relató.

Y agregó: “Cuando me dijo que me quería escuchar me saltó la térmica. Yo no me arrepiento, porque no me gusta llegar a mi casa, abrir el Twitter y poner que la pasé horrendo en lo de Pampita. Me preguntó, se lo dije, no entiendo el programa tampoco. Entiendo que la tele se rige en el minuto a minuto, pero no entendía por qué estaba ahí sentado. No quise ser hipócrita”.

Por último, el comediante remarcó que su reclamo fue a la conductora y no a la producción. “No le pido que me pida perdón, pero que me diga aunque sea un ´que lástima que no haya tiempo´. Lo que pasó ayer fue de verdad”, cerró.

Todo comenzó cuando a la hora de presentarlo, Pampita cometió un furcio que desató el enojo del comediante. “Joy”, le dijo, en vez de Jey, provocando las risas de su equipo, y la ira de su invitado que ansiaba algunos minutos más de protagonismo. “La que me faltaba. ¡Al pedo vine a este programa! Más al pedo que Jey Mammon en el programa de Pampita”, había dicho.