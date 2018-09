Jimena Barón confirmó su regreso a la soltería con un portfolio súper hot en Instagram

La última gala del Bailando trajo una sorpresa inesperada para algunos: Jimena Barón, ante la insistencia de Marcelo Tinelli, reveló que se separó de Rodrigo Romero, el actor que interpreta a Rodrigo Bueno en la película de “El Potro”, la cual llegará a las salas el próximo 4 de octubre. “Los hombres no tienen futuro conmigo”, le alcanzó a decir la cantante y actriz al conductor de Showmatch.

Con la noticia recorriendo las redes sociales, Barón decidió cambiar su estado civil a “soltera” una vez más en su cuenta de Instagram publicando dos sensuales postales de ella en lencería de animal print. "Sí, me separé. Y me parece súper sutil y refinado contarlo con estas fotos”, escribió la artista, irónica, recibiendo, lógicamente, los elogios por su esbelta figura.

Jimena Barón se destapó en las redes para celebrar su soltería.

Si bien comenzó a cobrar mucha fuerza la versión que indica que hubo una supuesta tercera en discordia en la pareja, Barón evitó hablar de este tema en diálogo con Los Ángeles a la mañana y aseguró que esta ruptura se la veía venir. “Corté. Era sabido... ¿Viste que en el primer programa del Bailando me preguntaron si veía futuro y dije que no? Me la veía venir. Me atajé", contó.

Los actores fueron pareja por unos meses.

La relación entre los protagonistas de El Potro llevaba poco más de dos meses. Ambos se conocieron durante el rodaje del film y enseguida pegaron buena onda. Sin ir más lejos, se los vió muy acaramelados y juntos durante las mini vacaciones románticas que se tomaron en Brasil.

"Estamos los dos en momentos importantes, con mucho laburo. Él es cordobés, ni siquiera es actor, y va a estrenar una peli, en la que la rompe. Hace un laburo magistral. Y nos costaba acompañarnos. Esta es una profesión de tiempos difíciles”, explicó Barón.

Malena Sanchez, la supuesta tercera en discordia.

Y cerró: “Yo me voy de gira, en la semana estoy acá, y él estaba con sus horarios. Siento que cada uno tiene que estar solo". Lo cierto es que la supuesta tercera en discordia sería Malena Sánchez, compañera de película. Barón está participando del Bailando por un sueño y sufrió una fuerte lesión en la pierna, razón por la cual irá directamente al teléfono de quedar sentenciada.