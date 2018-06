Jimena Barón enfureció con Recondo y le tiró un "palito" a Nicole: "Te estás comiendo a mi ex"

El miércoles a las 11 en el Congreso de la Nación comenzará la sesión por el proyecto de ley de despenalización del aborto. Por esta misma razón, Gastón Recondo –una de las figuras que se manifestó en contra del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo y a favor de "las dos vidas"- utilizó su cuenta de Twitter para compartir su postura junto a otros artistas.

Lo insólito, o al menos llamativo, fue que el periodista deportivo parece desconocer en profundidad la ley de interrupción voluntaria del embarazo que se votará en el Congreso, ya que afirmó en las redes sociales que la misma habilita a practicar el aborto “hasta el noveno mes de embarazo”. Pese a esto, la ley advierte que sería hasta la semana 14 de gestación.

El mensaje de Recondo que despertó indignación en muchas figuras del espéctaculo.

Entre otros, en el video compartido por Recondo aparecen Amalia Granata y Nicole Neumann, quien asegura que la ley "hasta el mes 9 permite la eliminación de la vida si estuviera en riesgo la salud de la madre... Esto incluye salud social o psíquica. Es tan amplio y subjetivo que podrías abortar por problemas económicos, laborales, personales o familiares".

El mensaje de Barón en las redes sociales.

Lo cierto es que fueron muchas las figuras que salieron a responderle al periodista deportivo, entre las cuales se destacó Jimena Barón, quien además le dejó un “palito” a la ex de Fabián Cubero. “Dale Nicole, copate. Te estas comiendo a mi ex en Miami porque te lo presente yo. Solo te pido a cambio que no digan batatadas sobre la legalización. Infórmense”, escribió.

Flor Peña también se mostró molesta con el periodista deportivo.

Además, la cantante y actriz pidió que “no confundan a la gente” a la hora de dar a conocer sus convicciones. Cabe mencionar que Barón cantará este miércoles en la Plaza de Congreso durante la vigilia que harán las mujeres que amrcharán a favor de este proyecto de ley.