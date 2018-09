Jimena Barón, furiosa por los pretendientes que le llegan: "¿Querés un trío o sos un forro?"

Jimena Barón comenzó la semana contando que se separó de Rodrigo Romero, el actor que interpreta a Rodrigo Bueno en la película de “El Potro”. A raíz de eso, la actriz y cantante primero publicó un par de sensuales postales de ella en lencería animal print para remarcar su soltería y luego realizó una serie de videos donde se muestra indignada con algunos de sus pretendientes en las redes sociales.

La creadora de “La Tonta” aprovechó para mandar al frente a todos los hombres “casados” que le envían propuestas indecentes a través de las redes sociales. “No sólo no estoy garchando, sino que tengo insomnio, que es una nueva en mi vida. A parte de fracasar en el amor constantemente”, arrancó Barón en su descargo.

Y siguió: “Se piensan que subir una foto en tanga y de ahí a la lujuria, y no. Cené ensalada de atún recagada de frio porque dejé todas las ventanas de la casa abiertas. Sí me estallaron los mensajes de Instagram por privado. Son casi todos casados, jugadores de fútbol con la mujer en la foto de perfil. O sea, ¿me hablás para hacer un trío o sos un forro?”.

Tras el lapidario mensaje contra todos sus pretendientes comprometidos, la cantante agregó: “Después hay toda una camada como de niños atrevidos que digo ‘por ahí voy a zumba con tu vieja'. Yo no puedo garchar….Después está el jardín de mi hijo, que no voy nunca en mi vida, no puedo aparecer entangada para ver a los papis, quien se separó y quien no. Es obvio”.

Barón está participando del Bailando por un sueño y sufrió una fuerte lesión en la pierna durante los ensayos del aquadance. Sin embargo, el martes fue salvada por el jurado y no tuvo que ir directamente al teléfono. ¿Llegará para bailar el ritmo delas piletas?