Jimena Barón se defendió de las acusaciones y habló de sus finanzas: "Me tengo que romper el c..."

Primero Eduardo Feinmann dijo al aire que Jimena Barón canta horrible y que no es demasiado linda. Después Ángel de Brito aseguró en su programa que la actriz estaba agrandada, y finalmente, tras ganas un premio Gardel por su música, la cantante fue duramente criticada en las redes.

Por eso mismo, este viernes la artista decidió poner un freno a la ola de malos comentarios y, con un fuerte descargo, pidió que la dejen trabajar en paz.

Jimena Barón se hartó de las críticas e hizo un fuerte descargo.

"Intento no engancharme, pero es difícil quedarse callada cuando te bardean de la forma en me bardean a mi. Te puedo no gustar, te puedo parecer gorda, fea, groncha, que canto como el ojete, lo que quieras, eso es algo personal y lo respeto. Pero yo estoy trabajando, y como cantante no tengo un sueldo fijo a fin de mes, me estoy rompiendo el culo", dijo en sus historias de Instagram Barón.

Además, la cantante explicó que afortunadamente, su proyecto con su banda funciona bastante bien, porque detrás de ella hay muchas personas que trabajan para ganar un sueldo y pagar sus cosas.

"Conmigo sí, con el trabajo no, soy una mina que apostó toda su guita, y que necesita laburar y pagar sus cosas, así que este es el límite", amenazó enojada, y agregó que lo que más le molesta es que ella nunca critica a nadie.

"El comentario de tu opinión personal ¿a quién le importa Mabel? Hacé tu vida, porque yo encima soy una mina que no se mete con nadie y que hasta respeta trabajos que no me parecen en absoluto respetables porque lo único que hacen es maltratar gente y decir unas cosas horrorosas", aseguró y finalmente agregó: "Y de verdad, chupenme dos huevos".

Las duras palabras de Eduardo Feinmann fueron dichas en la radio, en el cruce que el periodista mantiene todos los días con Luis Novaresio. Allí, criticó el talento musical de Barón y cuestionó también su aspecto físico.

"No canta bien y tampoco no es un escándalo de linda. Y un lomazo tampoco tiene", aseguró con dureza el periodista.

Del mismo modo, el periodista Ángel de Brito mostró una entrevista que uno de los movileros de su programa le hizo a la cantante, y tras ver la nota, dijo que como cantante ella todavía no tiene mérito porque no es exitosa.

"Dice ‘ay, ustedes me vienen a preguntar cosas feas a los eventos’. ¿Qué querés? ¿Que te preguntemos por el flequillo? Vino acá a mendigar a lo de Mariana por su separación de Daniel Osvaldo, vino y contó las peores cosas. ¡Saquémonos las caretas! Cuando te sirve lo mediático, venís y tirás mierda para todos lados, y después te hacés la canchera. Por eso nunca va a ser Lali Espósito, porque Lali es más viva", cerró.