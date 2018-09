Jimena Barón, sin anestesia y muy frontal, apuntó contra Daniel Osvaldo: "No se ocupa de Momo"

La actriz detalló que el ex futbolista de Boca no ve a Morrison desde hace muchísimo tiempo: "Momo extraña al padre y me pide verlo".

Jimena Barón está viviendo un año un tanto particular. Separada de Rodrigo Romero, el actor que interpreta a Rodrigo Bueno en la película de “El Potro”, la cantante y actriz participa del Bailando por un sueño y se muestra –al menos en el certamen- dispuesta a conocer pretendientes.

Invitada a Los Ángeles a la mañana, Barón le dio rienda suelta a su lengua, explicó por qué se separó de Romero y apuntó toda su artillería contra su ex pareja, Daniel Osvaldo. “Quiero una pareja estable, un noviazgo, un proyecto, quiero tener otro hijo porque el enano (por Morrison) está medio grande y la verdad se me pasó un poco”, explicó.

Y agregó: “Por varias cosas sentía que Rodrigo no era una persona como para proyectar. Nosotros en Brasil habíamos quedado en que él no iba a subir nada, pero se la mandó allá. Porque si no, te soy sincera, hubiera ido de canje. Tuve que pagar todo el viaje yo. Habíamos quedado que él no iba a subir fotos a las redes y no sé por qué él no lo cumplió, sino me hubiera ido por canje”.

Los actores fueron pareja por unos meses.

Por otra parte, la cantante se animó una vez más a hablar del padre de su único hijo y no dudó en criticarlo en vivo. "No se ocupa de Momo. ¿Pero cuándo se ocupó? Siempre lo mismo. Ahora se fue de viaje por tres meses. ¿Qué cuánto hace que Daniel no ve a Momo? No importa, los datos son escabrosos, pero no interesan", reflexionó la actriz.

Según Barón, prefiere no hablar de Osvaldo porque si no el programa duraría hasta la trasnoche y debido que es el papá de su hijo. “No es que él me adormeció y me inseminó. Yo también tuve un hijo con él, pero después a veces me choca ver en la tele que si hago un chiste sobre él digan ‘eh, pero es el padre’. ¡¿Pero yo no lo respeto?!”, disparó.

Y siguió: “Que yo haga humor con lo que pasa es mi mínimo derecho, pero en realidad no es nada gracioso. Yo crié un hijo recontra sola con lo complicado que es. Me cuesta laburar y ganar guita. Esto de la música es a pulmonazo y me convertí en productora con mis ahorritos. La pasé re mal, la paso mal, es muy jodido. Por supuesto que Momo extraña al padre y me pide verlo”.



En este marco, Barón detalló que “Momo es todo amor, si lo ven un poco es todo sensible, amoroso. Creo que se va a enojar (con Daniel) un poquito más adelante”. Por último, la actriz remarcó que se esforzó para mantener el vínculo con Osvaldo, pero aclaró que pasó tres años bastantes “horrorosos”. “La pasé bien al principio, con un nivel de negación importante”, dijo.

Jimena Barón aseguró que Osvaldo no le presta atención a su hijo.

Y agregó: “Me mató, me dejó hecha una alfombra. Cuando me di cuenta de todo, ya estaba en el baile y te pasa que no te la reman ni tu familia ni tus amigas y una ya sabe. Sobre todo, me acuerdo cuando tuve que contarles a mis amigas de mi vuelta con él. Hubo un silencio de velorio en el que sentí que pensaban que yo estaba enferma y que no sabían qué decirme”.