Jorge Rial habló de la salud de su hija Morena: "Logramos volver a tener armonía"

Después de los delicados momentos que Jorge Rial atravesó durante semanas junto a su hija Morena, quien estuvo internada por varios problemas de salud, este viernes el conductor hizo un espacio en su programa para contar que la joven de 19 años afortunadamente está mucho mejor de ánimo y que su relación con él volvió a ser muy parecida a lo que era antes.

Jorge Rial contó que la salud de su hija mejoró mucho en el último tiempo.

"Por suerte estamos en camino. Hemos logrado volver a tener armonía. Se está haciendo un trabajo muy bueno, les agradezco mucho a todos los profesionales que están bancando a Morena", dijo al comienzo de su charla.

Sobre esto, agregó que compartió una foto junto a su hija porque sintió la necesidad de hacerlo, y además de agradecer a todos los profesionales y amigos que lo ayudaron, dijo que se va a ausentar unos días del programa para juntar energías junto a su familia y su pareja, Romina Pereiro.

Rial agradeció el apoyo incondicional de su pareja, Romina Pereiro.

"Estoy feliz, me voy a tomar unos días que me tengo que tomar porque, además, estoy armando una familia con Romina, una mujer de fierro. Lo que me está apoyando, no se dan una idea. Sin ella, en este momento, hubiese sido muy difícil llevar adelante todo esto. Imposible. Estoy armando una familia con ella y con Morena, donde la vamos a terminar de contener. La estamos conteniendo, los amigos y la familia", agregó.

“Necesito descansar yo también porque estoy arrasado por todos lados y para prepararme para lo que viene”, dijo, y aclaró que sabe que todavía falta mucho para llegar a la recuperación total de su hija, pero que no tiene dudas de que todo va a salir bárbaro.

Finalmente, el conductor agradeció el apoyo de sus compañeros de piso, y contó que ahora él y Morena volvieron a reírse juntos y a disfrutar de la compañía del otro.

El conductor se ausentará unos días del programa para reponer sus energías.

"Ya podemos decir que nos amamos, que nos abrazamos, que nos podemos divertir, y que ella está otra vez en el camino", sumó sobre su hija, y luego para terminar, le dedicó unas tiernas palabras a su pareja: "Encontré a la mujer que me devuelve un concepto que pensé que ya había perdido. El de armar una familia".