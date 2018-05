Jorge Rial habló sobre Morena: "Estoy preocupado por su salud y por el entorno que tiene"

En las últimas semanas, una inexplicable arremetida de Morena Rial contra su padre comenzó a filtrarse a través de las redes sociales y llegó a los medios de comunicación. Hoy el conductor rompió el silencio en su programa Intrusos.

El conflicto se desarrolló mientras Jorge Rial se encontraba de viaje en Londres junto a su pareja Romina Pereiro. Pero la pelea fue increscendo y el conductor volvió al país para enfrentar la situación.

Al comenzar el programa que se emite en América, el conductor comenzó pidiéndole disculpas al público y a sus compañeros de trabajo por haber sido "participantes indirectos de algo que fue vergonzoso".

" Sentí mucha vergüenza y todavía siento mucha vergüenza, más allá de las actuaciones que cada uno tiene en estas cosas (...) Más allá de cualquier discusión y de las cosas que dijo me llenó de angustia y me puso muy mal", confesó, pero agregó: "estoy preocupado por su salud y por el entorno que tiene", dijo al referirse a Morena.

Rial incondicional con sus hijas.

"Pese a que ella no quiera mi amor, lo va a tener siempre y siempre voy a estar al lado de ella", advirtió pese a que "se que hay gente alrededor de ella que se está aprovechando de este problema".

Además, relató que desde fin del año pasado "venía viviendo con esta intensidad y con esta locura" la relación con Morena. "Siento vergüenza por lo que me dijo, la verdad es que no lo esperé nunca pero es mi hija y eso hace que me banque esto", indicó.

"La pase muy mal, la pasó muy mal mi hija Rocío (...) Yo doy la vida por mis hijas y la voy a seguir dando. Ni el novio ni los amigos, conocen nada de lo que pasamos como familia, la única que lo conoce es Rocío", agregó.

Un párrafo aparte tuvo para su novia: "Es mi mujer, es buena mina, la amo y también se bancó mucho".

Pero también apuntó contra quienes buscaron influir en su hija. "Me dolió mucho ver a mi hija expuesta. Mucha gente se aprovechó de esto. Hay un tal Matías Atemm, un señor golpeador de mujeres que participó en un reality y le escribía las cosas a mi hija diciéndole que tenía que decir".Además contó que Natacha Jaiit también fue parte porque trabaja de extorsionadora.

Morena y su novio Facundo.

"No le quito responsabilidad a mi hija en esto, pero ella se tiene que cuidar. Aunque me putee y me insulte la voy a seguir amando", recalcó.

También hubo tiempo de disculpas para los "cordobeses" a quienes apuntó Rial en un audio que se viralizó. "Yo pido disculpa a los cordobeses porque no hablaba de ellos, sino de ciertos sectores delictivos y algunos muy grosos que están en contacto con mi hija. Me extralimite pero era la decisión de un padre de arrancar a mi hija de un lugar que la estaba dañando".

Y para concluir quiso dejar en claro "que el amor por mi hija es inalterable, no se rompe. Pasamos cosas muy duras los tres", confesó. "Voy a ser esclavo de mis silencios y no voy a ser verdugo de mis palabras. No podría decir nada malo de mi hija. No podría decir nada malo de una persona a la que amo", sentenció.