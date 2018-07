Juan Cruz Sanz volvió y habló de la filtración de sus videos íntimos: "Pensé en suicidarme"

El periodista Juan Cruz Sanz vive uno de sus peores momentos de su vida después de que se hicieron conocidos una serie de vídeos íntimos. Esto lo llevó a alejarse de los medios de forma preventiva y, según sus propias palabras, fue despedido, por ejemplo, de Cortá por Lozano, el programa en donde se desempeñaba como panelista y que se emite por Telefé.

En este contexto, el periodista reapareció en la pantalla chica como invitado de Hay que ver, el programa que conduce José María Listorti y Denise Dumas por canal Nueve. Visiblemente conmovido, Sanz se refirió a la viralización de sus videos íntimos, aseguró que no es un adicto a las drogas y hasta deslizó que pensó en suicidarse después de todo esto.

Según explicó, la difusión de los videos no fue lo que le molestó, sino el hecho de que los mismos fueran vinculados a la causa por abuso de menores en las inferiores de Independiente. “Yo no tengo que darle explicaciones a nadie. Lo único que me dolió fue la vinculación de esos videos en una causa que no tenía nada que ver”, sostuvo.

Y continuó: “Esos videos fueron personales y difundido por gente que quería hacer maldad. Hubo gente poderosa detrás de esto, eso es una realidad y yo lo sé. Hay algo que nadie tiene en cuenta: yo estoy sin trabajo, tengo dos hijas y tengo que pagar un alquiler. Tengo una trayectoria de 12 años, no soy solo un video. Destruyeron mi vida en segundos”.

El periodista Juan Cruz Sanz se desvinculó de Telefé.

En ese contexto, el periodista remarcó que el medio “lo corrió” y que la misma gente que integra su círculo laboral fue muy “hipócrita”, con respecto a su desplazamiento del programa que conduce Verónica Lozano. “Me castigaron de una manera innecesaria. Tengo la frente en alto. Lo que quiero es mandar un mensaje positivo, que uno se puede levantar”, manifestó.

Consultado por cómo vivió el día que comenzó a viralizarse los videos y fotos, Sanz detalló: “Ese viernes fue nefasto para mí. Mi novia me ayudó un montón, recién estaba saliendo con ella y volvía de un viaje. Yo venía de ser nombrado en la mesa de Mirtha Legrand como miembro de una banda de pederastas supuestamente por ser amigo de alguien, nada más”.

En ese momento, el periodista aseguró que su pareja, Paula, fue quien lo ayudó junto a la mamá de sus hijas, a superar este difícil momento. “Le dije: ´Paula, tenés la puerta abierta. Si querés ir, ándate. No tenés porque bancarte este quilombo´. Ella se quedó y me bancó. Creo que por ella y la madre de mis hijas estoy acá”, aclaró, antes de seguir con su relato.

Luego de asegurar que jamás se metió en los asuntos personales de los políticos y personajes del poder que investigó a lo largo de su carrera, como por ejemplo Lázaro Báez, aseguró que fue víctima de “sicarios sociales”. “Estamos en una época de sicarios sociales. Sé quiénes fueron mis sicarios: un pseudo periodista y una mujer que no conozco”, dijo.

Y agregó: "Ese día me llamó un amigo y me dijo de la existencia de los videos. Pensé que no se iba a viralizar en las redes sociales, solo pro WhatsApp. Un ser nefasto, al que no voy a nombrar, lo difundió en su cuenta de Twitter. Tuve mucho dolor porque no entendía por qué había tanta maldad. No entendía cuál era el sentido de esta difusión”.

En ese momento, después de volver a remarcar que tiene una familia y dos hijas detrás, habló de las adicciones a las drogas, ya que en uno de los clips se lo veía consumiendo cocaína. “En uno de los videos me estaba haciendo un mal yo. Le digo a la gente del otro lado que tengan cuidado con las drogas, te llevan a hacer pelotudeces…fue un momento, no soy un adicto”, aclaró.

El periodista era panelista del programa Cortá por Lozano.

Fue entonces que, visiblemente conmovido, aseguró: “Nunca fui una dicto, fue un momento. Siempre digo: ´era una bala de una .38 o entrar en cualquiera, y entré en cualquiera. La pasaba mal, tenía problemas. ¿Sí pensé en suicidarme? Sí, claramente. Antes del video. La gente cree que uno es el de la televisión, Instagram o Twitter….pero no es así”, cerró.