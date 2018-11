Juan Otero, el hijo de Flor Peña, durísimo: "Mamá no sabe mucho de técnica"

El pequeño de 10 años no dudó en criticar a su mamá, postularse como jurado para el próximo Bailando y hasta se animó a dar el "jurado ideal". ¿Estará Flor Peña?

Juan Otero, el hijo de Florencia Peña, se convirtió de la noche a la mañana o, mejor dicho, de la mañana a la noche en toda una estrella del Bailando por un sueño. Sentado un costado del “BAR”, no duda en opinar sobre baile, escándalos y hasta de la labor de su mamá como jurado. “Lo que más me gusta es criticar a mi mamá, porque tengo razón”, dispara con la inocencia propia de un chico de 10 años.

Lógico y contundente a la hora de hablar, el mediático pequeño celebró la eliminación de Esmeralda Mitre, quien el martes perdió en el duelo telefónico con Soledad Fandiño, y aseguró que le lastimaba los oídos escuchar a la heredera del diario La Nación. “Cuando cantaba Esmeralda me dolían los oídos, me explotaban”, aclaró sin remordimientos.

Juan estuvo como invitado esta mañana en Los Ángeles a la mañana, donde explicó que a pesar de que Esmeralda “le servía al programa y era buena”, quería que se fuera porque para él “no bailaba tan bien” como Soledad Fandiño. "La paso bien en el Bailando. Me parece que mamá no sabe mucho de técnica como, por ejemplo, Pampita que podría estar ahí”, sumó.

Y es que consultado sobre las devoluciones de Flor, su mamá, remarcó que es la actriz la que más se copia de sus compañeros a la hora de puntuar a una pareja. “Mi jurado ideal es Ángel (De Brito), Laurita (Fernández), Pampita y (Marcelo) Polino”, dijo sacando a su mamá de la ecuación.

Al ver la actitud del pequeño para con su mamá, Evelyn Von Brocke le remarcó que él estaba presente en el show gracias a Flor. Pero el lejos de retroceder en su postura le respondió: “No somos perfectos, ella no es perfecta poniendo notas en los bailes y por ahí Pampita sí”.

Y agregó: ”Mamá puede estar donde estoy yo y yo sería el quinto jurado. Me gustaría dar primero el puntaje porque después todos dicen que se plagia. Se copian mucho los jurados, mamá es la que más se copia. Para mí no estuvieron bien salvadas las parejas anoche”.

Cabe resaltar que en el duelo quedaron cuatro parejas y el jurado decidió salvar a Jimena Barón y a Sol Pérez, dejando de lado a Soledad Fandiño y a Esmeralda Mitre. “Para mi tendrían que haber salvado a Jimena Barón y a Soledad Fandiño”, opinó, aunque descree del romance de la cantante con su bailarín. “No me gusta la pareja de Jimena (Barón) y Mauro (Caiazza)”, dijo.

Y continuó: “Porque Jimena siempre le tira dardos y él no se anima ni a decirle hola. Mati Napp –coach de Jime Barón- me gusta más con Laurita (Fernández) y Fede (Bal). El coach que más me gusta es el de Julián Serrano y Sofi Morandi (Nicolás Merlín)”.

Por último, Juan pronosticó que la final sería entre Serrano- Morandi y Mica Viciconte por la gran cantidad de seguidores en las redes que tiene cada uno y le hice un particular pedido a su mamá y a Laurita: “Quiero ver a alguna de las mujeres del jurado poner un -1”, sentenció.