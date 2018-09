Juana Viale y el ataque callejero por parte de la chica trans que dice ser la novia de Chano

Juana Viale fue víctima de una provocación por parte de Luisana Cardozo, una chica trans de Tucumán que fue vinculada sentimentalmente con Chano Moreno Charpentier. Todo ocurrió a la salida de la plaza de estacionamiento de un hipermercado en Vicente López.

Arrancó un nuevo programa de #PamelaAlaTarde: Juana Viale se peleo a los gritos en un estacionamiento.

Según denunció la nieta de Mirtha Legrand, la supuesta pareja del ex líder de Tan Biónica la encerró con su auto y luego le arrojó un objeto sobre el parabrisas. A raíz de esto, en el video que fue grabado por la propia Cardozo se puede ver un duro intercambio de palabras entre ambas.

El escándalo de Juana Viale en la vía pública.

En las imágenes, se observa como Cardozo asegura que la actriz la insultó, aunque en ningún momento del video se observan agravios de parte de Juanita. “¿Yo? ¿Vos que me venís a….? Yo no te vengo a insultar, yo me estoy caga… de risa. Yo no te dije nada, ni abrí la boca. Estaba en el auto, con mis hijos, cagán… de risa, y vos no me venís a tirar nada en la cara”, reclama Viale.

En ese momento, la tucumana denunció que la actriz la ahorcó, aunque tampoco se ve claro si dicha agresión existió realmente. “No me ahorques. No sé de qué te reís. No tenés por qué insultar. Te pusiste a insultar porque me viste con la ropa de la tal persona, que era tu ex pareja. Por eso es. Este pantalón era de tu ex novio”, dispara Cardozo.

A lo que Juanita concluye: “¿Quién me tiró a mí en la cara? Si estoy en el auto con mis hijos. ¡Yo no te insulte! ¿Qué decís ridícula? ¿Quién me tiró algo en el auto? Te voy a hacer una denuncia”. Las imágenes fueron dadas a conocer por el programa Pamela a la Tarde, quienes advirtieron que Cardozo intentó “provocar” a la ex pareja de Chano solo por prensa.

Luisana Cardozo es una tucumana trans que aseguró días atrás haber conquistado al ex líder de Tan Biónica luego de trabajar para él como escort. Según el portal Chimentisimo, la joven contó que a partir del primer encuentro no pudieron separarse y siguieron estando juntos.

“Él me contrató como escort vip, pero pegamos tanta buena onda que empezamos a escribirnos todos los días y no paramos de vernos. Yo sé que él tuvo relaciones con varias chicas trans escorts, pero nosotros tuvimos algo distinto", contó.

La tucumana señaló que Chano “necesita alguien al lado, alguien que duerma con él. Me mira con unos ojitos como diciendo ‘dale abrazame’ y de él obtengo el mejor trato que yo haya recibido”, concluyó la joven, quien además subió fotos de ella durmiendo con el músico.