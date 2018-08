1 /2 "Jubilandia", el proyecto de Mike Amigorena para alegrar abuelitos que la rompe en Instagram "Jubilandia", el proyecto de Mike Amigorena para alegrar abuelitos que la rompe en Instagram

Mike Amigorena estaba alejado de los medios desde hacía un buen rato. En una entrevista brindada hace unos meses a "Intrusos" admitió que está sin trabajo, pero que lo hacía feliz un proyecto que desarrolló junto a su colega Gerardo Chendo y otro músico. Se trata de "Jubilandia", y en su cuenta de Instagram compartió algunos momentos de unos de los shows que realiza en diferentes geriátricos.

El actor y su proyecto dedicado a los adultos mayores.

Junto a sus pares, realiza distintas interpretaciones de canciones populares de todas las épocas. Cantan, bailan y actúan para aportes alegría a los jubilados que visitan.

"Siempre tuve afinidad con la gente grande. Y esa es la salida, dedicarse al otro", explicó en su momento y en sus redes sociales se lo puede ver desplegando su gracia en su nueva faceta.

JUBILANDIA . No saber q hacer d la emoción ������ Una publicación compartida por Mike Amigorena (@mik3amigorena_) el 13 de Ago de 2018 a las 5:44 PDT

"Ya no me llena nada. No tengo más hambre. Por una satisfacción, porque yo disfruto de mi plenitud, lo único que tengo es para dar. Ese es el antídoto. Hasta que no nos dediquemos a otro, no vamos a andar bien", reconoció el actor.

"Llamo por teléfono a los geriátricos, me dan la dirección, arreglo y vamos", así de simple es cómo el propio Mike genera la producción comercial de sus presentaciones. Tan simple y solidario como eso.

Sus amigos colegas lo felicitaron y sumaron más elogios por generar tanta felicidad en los adultos mayores. Incluso por su propia felicidad admitió no saber bien que hacer y se mostró algo torpe.