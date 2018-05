Karina, muy dura con el "Kun" Agüero: "No es cierto eso de que te separás y quedás como amigos"

En medio de los rumores –desmentidos por los protagonistas- de que Gianinna Maradona y su ex, Sergio "Kun" Agüero, estarían reconciliados y en pleno plan de retomar su pareja, Karina “La Princesita” rompió el silencio y se refirió a estas versiones. "Lo escuché. No voy a decir que no, pero en eso no me meto”, explicó la cantante de cumbia en diálogo con Los Ángeles de la Mañana.

Con la separación del delantero del Manchester City acuestas e instalada en Buenos Aires para protagonizar el nuevo espectáculo de Flavio Mendoza, Karina aseguró que trata de no opinar sobre los temas que no le corresponde en relación a este supuesto nuevo vínculo entre Agüero y Gianinna. “Hoy ese tema ya no me corresponde", advirtió.

Gianinna Maradona negó su reconciliación con Sergio Agüero.

En ese contexto, consultada sobre cómo terminó su relación con el jugador de la Selección Argentina, la cantante disparó: "Cuando ya no tenés algo que ver con alguien, queda mal que opines. Yo siempre viví acá (en la Argentina), no terminamos de ser una familia, pero qué se yo... Igual, tampoco es cierto eso de que todos se separan y quedan amigos”.

Karina aseguró que las cosas no terminaron bien con el Kun.

Al final, Karina reconoció que está lejos de entablar una relación de amistad con Agüero, aunque remarcó que tampoco son enemigos. “¿Si mantengo algún vínculo con Benjamín (el hijo que tuvo el “Kun” con Gianinna)? Sobre ese tema yo no digo si hubo o no relación, me lo guardo, porque cuando hay chicos no opino”, concluyó.