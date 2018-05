Kennys Palacios, el estilista de las famosas: "Tuve sexo con un jugador de la Selección"

Cuando el escándalo entre Federico Bal y Barbie Vélez recién había salido a la luz - denuncias cruzadas sobre violencia de género y destrozos en el departamento del actor- entre las personas llamadas a declarar por la defensa de la hija de Nazarena Vélez figuraba Kennys Palacios, encargado de maquillar y peinar a Barbie para la polémica nota en Gente que originó el conflicto.

Kennys Palacios reveló que tuvo sexo con un jugador de la selección.

Esta vez, el estilista preferido de famosas como Karina Jelinek, Zaira y Wanda Nara y Charlotte Caniggia, con quien se encuentra distanciado, entre otras muchas mediáticas, rompió el silencio y sorprendió al revelar que tuvo relaciones sexuales con un jugador de la Selección Argentina que supo disputar el mundial de Brasil hace cuatro años. “Tuve sexo con él”, disparó.

En diálogo con El show del espectáculo, el ciclo radial conducido por Ulises Jaitt, a Palacios no le tembló la voz al contar: “Estuve con un jugador de la Selección. Uno que estuvo en el Mundial Brasil 2014. Ahora no está. Es morocho y es casado. Estuve directamente con él, tuve sexo. Corre mucho en la cancha”, agregó, sin dar muchos más detalles.

Wanda Nara y Kennys Palacios.

Al mismo tiempo, se refirió al vínculo que lo unió a Charlotte Caniggia y aseguró que con la hija de Claudio Paul cumplió como amigo. Cabe recordar que el estilista contó que estuvo presente en muchos de los violentos momentos que vivió Charlotte con Lhoan.

"Con ella cumplí como amigo. Hablé con sus padres y se enojó conmigo. Es una relación tóxica, la que tiene con Lohan. Charlotte me bloqueó de todos lados porque volvió con él. Me siento defraudado porque estuve cuando ella me necesitó", señaló.

En esa línea, sostuvo que entiende la preocupación de Mariana Nannis –madre de Charlotte- con respecto a la relación “toxica” que vive su hija con el cantante de raggaetón. "Entiendo que a Mariana Nannis le preocupe este noviazgo. Charlotte no es mala, está enamorada", aclaró.

El estilista y Charlotte están distanciados por Lhoan.

Por último, se refirió a una posible participación en el Bailando por un sueño, algo que a esta altura parece complicado. "No me gustaría ir al 'Bailando' porque soy un papelón. Además, no tengo mucho para ofrecer y no quiero entrar para hablar de la vida del otro", cerró.