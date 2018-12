Kevin Spacey y su defensa al estilo "House of Cards": "Creo que muy pronto sabrán toda la verdad"

La sexta y última temporada de "House of Cards" llegó a Netflix el último 2 de noviembre luego de que se decidiera el despido de su principal protagonista, Kevin Spacey, acorralado por las acusaciones de acoso sexual en su contra.

Pero el actor no da el brazo a torcer e interpretando a Frank Underwood (su personaje en House of Cards) compartió un video para defenderse de las acusaciones. El mismo fue todo un éxito en Youtube, cosechando casi 7 millones de reproducciones en cuestión de horas.

En el video se lo puede ver en la cocina, luciendo un delantal navideño, mirando a la cámara mientras realiza una reflexión que dura poco más de tres minutos. "Así que lo nuestro no se ha terminado a pesar de lo que digan todos los demás. Yo sé lo que ustedes quieren. Ustedes quieren que yo regrese”, se anima a pronosticar el actor, en relación al exilio de su personaje.

En la famosa tira, si bien no aclaran qué ocurrió con Frank Underwood, los supuestos indican que perdió la vida a manos de Doug Stamper (Michael Kelly). "Usé sus medicamentos. No sabía cuánto necesitaría pero… lo sabía. No podía dejarlo destruir todo lo que habíamos construido. Tenía que proteger el legado del hombre", dice Doug en el octavo episodio la sexta temporada.

Pero son solo frases, sin ninguna imagen que lo muestre a Underwood sin vida. “Por supuesto algunos se lo creyeron todo y han estado esperando con el alma en vilo para escucharme confesar. Se mueren porque declare que todo lo que se dijo es cierto y que recibí mi merecido ¿No sería fácil? Si fuera todo así de sencillo… “, reza Spacey durante el video.

Y sigue: “Solo ustedes y yo sabemos que nunca es tan sencillo, ni en la política ni en la vida. Pero ustedes no creerían lo peor sin pruebas, ¿verdad? No se precipitan a juzgar sin hechos ¿O ya lo hicieron? No, ustedes no. Son más listos que todo eso. Puedo prometerte esto: si no pagué el precio por las cosas que sabemos que hice, no pagaré el precio por las cosas que no hice”.

Frank Underwood, el personaje de Spacey en la tira de Netflix.

Con un tono desafiante, escondido bajo la personalidad de su personaje, Spacey dispara: “Por supuesto que van a decir que soy un irrespetuoso por no respetar las normas, pero nunca lo hice y les encantaba. A pesar de todas las tonterías, la animosidad, los titulares, la impugnación sin juicio... “.

Y continua: “A pesar de todo, a pesar de mi propia muerte (refiriéndose a la desaparición de su personaje en la serie de Netflix), me siento sorprendentemente bien. Y mi confianza crece cada día y creo que muy pronto sabrán toda la verdad… Si algo hemos aprendido estos años es que en la vida y en el arte nada debe descartarse. ¿Nunca me vieron morir, verdad?”.

Por último, el actor remarca que “las conclusiones pueden ser muy engañosas” y cierra su descargo con una llamativa frase: “¿Me echan de menos?". Si bien muchos se aventuraron a anunciar el regreso de su personaje a la serie, otros –la gran mayoría al menos- señalaron que se trata de una estrategia para defenderse de las viejas y nuevas acusaciones en su contra.

Spacey en la cocina de su casa.

Cabe recordar que Spacey fue acusado por el actor Anthony Rapp de un caso de acoso sexual en 1986, cuando la supuesta víctima tenía 14 años y Spacey 26. En los últimos días se dio a conocer que William Little, de 18 años, denunciará formalmente a Spacey de "agresión sexual con lesiones” y aseguró que tiene un video de la agresión sexual de parte del actor.

Robin Wright será la protagonista de esta nueva temporada.

A partir de ahí, Netflix decidió cortar el vínculo laboral con Spacey y excluirlo de eventuales nuevos proyectos. Sin ir más lejos, la compañía anunció en su momento que tampoco estrenaría la película "Gore", producida por Spacey y en la que el actor interpretaba al escritor Gore Vidal.

El caso de Spacey se enmarca en la oleada de denuncias por acoso o abuso sexual que estalló contra el productor de Hollywood Harvey Weinstein y que desde entonces ha salpicado también a cineastas como James Toback y Brett Ratner y al actor Dustin Hoffman.