La Bomba regresa al Bailando y ya apuntó contra Jimena Barón: "No me gustan las mujeres regaladas"

A raíz de la lesión que sufrió Esmeralda Mitre (fractura de tres costillas) durante los ensayos del cuarteto, la producción de LaFlia decidió contactarse con una polémica participante que supo llevar a la pista más de un escándalo el año pasado. A través de Twitter, Ángel de Brito confirmó que Gladys “La Bomba Tucumana” será quien se incorpore al certamen de baile.

Pero la cantante no estará sola, ya que bailará junto a su hijo Tyago Griffo. De esta forma, ambos regresan a la pista más famosa de la TV luego de un 2017 repleto de escándalos. Calentando motores, La Bomba utilizó el móvil que le dio a Los Ángeles a la mañana para abrir su primer frente de batalla antes de regresar a la competencia que conduce Marcelo Tinelli.

Gladys se peleó con todo el mundo durante su estadía en el Bailando por un sueño.

Como no podía ser de otra manera, la cantante tropical opinó sobre el nuevo romance de Jimena Barón con su partenaire, Mauro Caiazza, y fue lapidaria con la actriz. "No me gusta Jimena, no juzgo su baile, no me gusta ella. Me cae mal esa mujer", disparó.

Y lejos de quitar el pie del acelerador, La Bomba la trató de “regalada” y remató: "La veo muy con moño. No me gusta su forma de hacer, la veo muy con moño. No me gustan las mujeres así tan regaladas. Su forma de ser como mujer, no me gusta. No me gustan las feministas”.

Por último, concluyó: "Hay que ser un poco más recatada, estamos viéndola todos. Hay mujeres que no pensamos así". Gladys no se había ido bien del Bailando 2017. Es más, este año se había mostrado indignada porque el conductor no la tuvo en cuenta para el regreso del ciclo.

La Bomba explotó al final.

El año pasado, La Bomba había protagonizado más de un cruce con Micaela Viciconte, quien actualmente participa del show, a quien acusó de pedirles sumas cercanas a los 500 pesos a sus seguidores a cambio de una foto con ella. “Yo no vivo de sacarle plata a la gente. Su trabajo es ir, sacarse una foto y cobrarles 500 pesos. Cobra 500 pesos por foto”, contó.

Al mismo tiempo, la cantante de música tropical fue eliminada por el voto telefónico tras una fuerte pelea que tuvo con su ex bailarín y coach, Facundo Arrigoni y Sabrina Sansone, respectivamente. Por aquel entonces, Gladys aseguró que llegó a las instancias decisivas del programa gracias a que supo interpretar bien el show. ¿Vuelve para quedarse?

Lo cierto es que este mismo martes, Flavio Mendoza dio a conocer que renuncia al Bailando por no contar con mucho tiempo para dedicarle a los ensayos. “En estos últimos días me empezaron a pasar muchas cosas por no tener tiempo. Me cuesta aprenderme las coreografías y quiero que salga perfecta, con la mejor ropa, la mejor música y la mejor luz”, me expresó.

Y sentenció: “No puedo cumplir con ese requisito. Está lo del teatro: los productores invierten dinero y necesitan que yo me suba al escenario. Y lo peor de todo es que estoy muy poco con mi hijo. El otro día cuando Dionisio le tiró los brazos a la niñera casi me muero. Quiero que sepan que no me voy a olvidar del sueño y quiero que Belén (Pouchan, su partenaire) siga en el Bailando".