1 /2 La China Suárez denunció que "un viejo pajer..." la siguió y le hizo gestos obscenos La China Suárez denunció que "un viejo pajer..." la siguió y le hizo gestos obscenos

La China Suárez utilizó las redes sociales para denunciar en una Instagram Stories que fue víctima de un acoso sexual callejero. Posteó cómo un hombre la siguió y la intimidó. "Me sigue con el auto un par de cuadras y se me congela la sangre del miedo", contó.

La modelo estaba con su hija en el auto.

"Semáforo de Costa Salguero, volviendo a casa con Magnolia en el auto, un viejo pajero empieza a ir a la par mía. Frena, baja la ventana, me hace gestos asquerosos, me sigue con el auto un par de cuadras y se me congela la sangre del miedo", fue la primera parte de su relato que por su posteos se puede entender que este mal momento ocurrió cuando regresaba de un evento de una marca de zapatos reconocida.

La China contó que se paralizó.

Suárez, totalmente indignada, aún asustada y enojada por lo que sufrió, siguió con su descargo en otra Story. "¿Hasta cuándo esa impunidad hijo de la mierda? ¿Por qué una persona tiene que hacerte pasar ese momento horrible con tu bebé en el auto? Ni siquiera me animé a sacarle fotos ni a grabarlo. ¿Qué se hace en estos casos? Tengo mucha bronca e impotencia".

La actriz hizo su descargo en Instagram.

En otra parte de la Story contó que llegó a anotar la patente y que lo denunciará. "Logré anotar la patente. ¿Hacés la denuncia y quién te protege cuando el tipo se entera? Lo mío es un detalle al lado de las mujeres que denuncian maltrato y después quedan a la buena de Dios", terminó.

Pese a sus dichos, aún no se logró confirmar si la pareja de Benjamín Vicuña dejó asentado su reclamo ante las autoridades pertinentes.