La China arremetió contra Marcela Tauro por Magnolia: "Se me acabó la paciencia"

La China Suárez fue la invitada elegida por Marley para recorrer en Por el mundo los mejores sitios de Madrid. La actriz y su hija menor, Magnolia, acompañaron al conductor en su recorrida por la ciudad española el fin de semana pasado. Como ocurre cada vez que aparece la ex Casi Ángel sumó elogios y críticas aniquilantes.

El cruce menos esperado.

La periodista Marcela Tauro hizo un comentario sobre la hija la China y Benjamín Vicuña y provocó que se enojara. "¿'Por qué no la muestra? ¿Estaba como con un poncho? No vi nada pero noté a la gente enojada en las redes", comentó Jorge Rial en Intrusos. Y Tauro sumó: "¡Para eso que no la muestre! Parecía un muñeco de espaldas, era raro".

La China junto a Magnolia acompañaron a Marley y Mirko.

La China no dejó pasar por alto las palabras que le dedicaron. Desde Twitter, la respuesta no tardó en llegar: "Hola Marcela Tauro, si tuviera que pedirle a alguien consejos de maternidad, no recurriría a vos. Mi hija estaba emponchada porque el sol está fuerte y es lo que me recomendó mi pediatra. Mil gracias".

El ida y vuelta.

Una seguidora escribió: "Qué paciencia tenés...", y la "China" siguió con sus respuestas lapidarias. "Ya se me acabó. Uno hace lo mejor que puede siempre. Para que venga una mala leche a bardear. Odio que se metan con mis hijas".