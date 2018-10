"La Faraona" se agrandó: hizo un escándalo por un pedido de entrevista y todos salieron a pegarle

El instagramer Martín Cirio, conocido como “La Faraona”, dio detalles del episodio que protagonizó en Twitter por el cual fue tendencia durante todo el día y recibió varias críticas, de todo tipo y color. Es que hoy temprano subió una captura de pantalla en donde cargó contra una periodista del diario “Río Negro” por haber contactado a su asistente para insistir con la chance de entrevistarla.

Ante la falta de explicaciones por el confuso episodio, “La Farona” explicó que antes del mensaje de la periodista a su asistente hubo varias charlas vía mail en las que se le daba un contexto a la situación. Según relató en varias stories de Instagram, él fue contactado por la periodista vía mail y accedió a brindarle una entrevista. La periodista le mandó un cuestionario que Cirio consideró extenso, se disculpó ante ella y le dijo que en esos términos (por falta de tiempo debido a compromisos laborales) no podría hacer la entrevista.

El youtuber salió a dar explicaciones de un confuso episodio.

Ante la insistencia de la periodista Cirio dejó de responderle. “Empezó a insistir por lo que dejó de responderle porque “no es no”. Entonces no tenía sentido seguir con la conversación. El problema fue que consiguió el teléfono de mi asistente”, contó La Faraona. “Me molestó bastante porque el teléfono no es una vía de contacto que yo dé. Solamente doy el mail, que se leen todos”, agregó.

No hay nada más intrusivo que que te contacten POR WHATSAPP sin que les hayas dado tu número, y cuando te escriben no te aclaran cómo lo consiguieron ni te piden disculpas. En este caso, como yo no respondo, AVERIGUARON EL TEL DE MI ASISTENTE. Adios para siempre, diario horrendo. pic.twitter.com/hZqNbRVMe7 — La Faraona �� (@martinciriook) 2 de octubre de 2018



Unas horas después, ante el escándalo que generó en las redes la publicación del chat con la periodista, Cirio se convirtió en Trending Topic. Recibió muchos mensajes, sobre todo en twitter, con críticas de todo tipo por su actitud.



Luego contó un poco más del contexto. Es que durante el fin de semana, en donde brindó una serie de shows en Montevideo (Uruguay), se filtró la dirección exacta del departamento en donde se alojaba por lo que varios de sus fans intentaron conseguir una foto con él. Durante todo el día se hacían presente, le tocaban el timbre e incluso lograron ingresar al edificio. “Me sentía bastante acosado”, explicó.

“Yo medio que exploté y subí en Twitter. Capaz explote de más y no debería haberlo hecho, ¿pero cuál es el límite? Yo no me subo a ningún caballo y me molesta la gente que puede entrar a mi privacidad. No es no en cualquier contexto. Lo que sí acepto como error no haber reparado en borrar el mail de la periodista”, agregó.