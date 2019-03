La Faraona y sus faraminions aniquilaron a La Bomba tucumana: "Chorra, nefasta"

"Holis, ¿cómo están? Bien? Yo no", comenzó el hilo de stories de Martín Cirio, más conocido como La Faraona. Sin hablar de nada gracioso, el instagramer decidió iniciar una nueva movilización de sus seguidores. Según contó, recibió una amenaza de parte de Gladys La Bomba Tucumana y luego compartió una captura del mensaje recibido de parte de la cantante. Indignado por el pedido, La Faraona hizo nuevamente de las suyas.

"(...)¿De dónde sacaste que soy 'chorra' o ladrona. ¿Con qué pruebas hablas de mí, de dónde inculcado a tus nefastos seguidores a agredirme gratuitamente? ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Por qué tanta ira? No sé quien sos, ni tampoco quiero saberlo. Dejame en mi mundo que es maravilloso lleno de música y alegría y no vulgar como el tuyo, yo no tengo la culpa que no trabajen o no sean famosos, no tengo la culpa de la ira del fracaso de tus vidas", comienza uno de los dos primeros mensajes que recibió el humorista.

"Estoy feliz de haberte escrito (para) que sepas que voy a iniciar acciones legales, así ahí puedas denunciarme por robo y ahí deberás probar vos y tus seguidores que no me conocen y opinan de mi persona, eso ya es muy fuerte para mí. Espero tus disculpas, no me merezco lo que incitaste a hacer. Gracias", terminó Gladys en un mensaje enviado por privado.

Resulta que la cantante se enojó luego de las reiteradas burlas y comentarios del humorista y sus fans sobre la modificación en la letra del hit que la hizo conocida. Martín encontró un video en YouTube en el que Gladys interpretaba una versión diferente de la "La Pollera Amarilla". La tucumana modificó la letra de "La Pollera Amarilla", para que sea "La campera amarilla", en apoyo a Alfredo Olmedo. Esto ocurrió en 2011 y ahora, la cantante que se suma a la lista de legisladora provincial en las listas del Justicialismo, hizo lo mismo pero apoyando a Juan Manzur.

“Juntos a Manzur y Jaldo nos vamos todos arriba. Por un peronismo unido en toda mi Argentina, todos con Manzur y Jaldo mejorando la provincia”, promete la canción. En esa misma parte de su hit fue la que utilizó ocho años atrás, pero con una propuesta de Olmedo, en contra del aborto y a favor del servicio militar obligatorio.

"¿Ustedes entienden que Gladys nos llama vulgares? Yo estoy opinando de Gladys no como cantante o artista, sino como candidata a candidata a legisladora y es imposible callarme y frenar mi opinión", expresó Cirio, como primera respuesta.

"No me extraña que esta quiera de vuelta la dictadura y callar todas las voces si canta esta basura", sigue el instagramer mientras muestra parte del videoclip de "La campera amarilla".

En la storie se ve el video de 2011 y se oye: "Olmedo para aqui, OImedo por allá, él quiere a la familia y al servicio militar". Cirio detiene el video y suma: "¡Qué nefasta que sos Gladys! ¿Con la historia de este país pedís eso?". Sus fans, conocidos como Faraminios, iniciaron una ola de comentarios en el perfil de la tucumana.

"Estoy indignadísimo porque los políticos te amenazan con denunciarte y peor los del norte del país que son re chorros y torturadores y Pro-Vida y todo lo peor", sumó indignado y remarcó. "La Bomba está con Manzur, un pro vida torturador de nenas de 11 años que las violaron y obligaron a parir y el esclavista de Olmedo, o sea, todos nefastos, corruptos, chorros, fuera de este país", finalizó. Habrá que espera si finalmente la cantante envía o no la demanda contra La Faraona, ¿o no?