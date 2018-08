La actriz Rose McGowan reveló que fue su novia quien sacó a la luz el abuso sexual cometido por Asia Argento

Poco más de una semana después de que Asia Argento fuera acusada de haber abusado sexualmente del actor Jimmy Bennett, en aquel entonces menor de edad, la actriz Rose McGowan -amiga cercana de la italiana- reveló importantes detalles del caso.

McGowan y Argento se convirtieron en amigas en el marco del movimiento #MeToo.

Así, explicó que fue su pareja, la modelo Rain Dove, quien filtró los mensajes de texto en los que Argento admitía haber tenido un encuentro sexual con Bennett asegurando que había sido él quien incitó la relación.

En una carta abierta que envió a varios medios, McGowan relató que Dove "se había estado enviando mensajes de texto con Asia" y la italiana "le había revelado que efectivamente se había acostado con Jimmy Bennett".

"Rain también compartió que Asia había declarado que había estado recibiendo desnudos no solicitados de Jimmy desde que tenía 12. Asia mencionó en estos textos que no tomó ninguna medida sobre esas imágenes. No informó a las autoridades, a los padres ni bloqueó las redes sociales de Jimmy. Ni siquiera un simple mensaje: 'No me envíes estas imágenes. Son inapropiadas'. También se revelaron algunos otros detalles que no estoy en libertad de mencionar en esta declaración ya que los investigadores hacen su trabajo", agregó.

Una amistad quebrada

De acuerdo a McGowan, luego de que Dove le refirió estos hechos, "todo cambió" en su relación con Argento, a la que conoció cuando ambas comenzaron a militar el movimiento MeToo destinado a poner en foco los abusos en la industria del cine. Las dos actrices habían sido víctimas de crímenes sexuales a manos de Harvey Weinstein, el magnate actualmente juzgado en Nueva York.

Argento se tomó varias fotografías junto a Bennett.

Dove también decidió entregarle el material a la policía, animada por McGowan. "No perdí el tiempo. Lo que fue difícil fue la conmoción de darme cuenta de que todo lo que representaba el movimiento MeToo estaba a punto de peligrar. Casi 48 horas después, los mensajes estaban en la prensa", explicó la actriz

"Es triste perder a una amiga. Pero más triste es lo que le ha pasado a Jimmy Bennett. Sea verdad o no la extorsión, no es justo y no está bien. Es la clase de cosa contra la que yo he luchado junto a tantos otros. Asia, eras mi amiga. Te quería. Todo el mundo puede ser mejor, espero que tú también puedas. Haz lo correcto. Sé honesta. Sé justa. Deja que la justicia siga adelante. Sé la persona que querrías que hubiera sido Harvey Weinstein", reflexiono McGowan en su texto.