La argentina que le cortó el rostro a Maluma en un reality: "Vos no me hables"

Una joven cordobesa se presentó en el programa La Voz México y con su bello tono de voz, deslumbró a todos los miembros del jurado con la interpretación que hizo de la canción Don't Speak.

Sin embargo, la rubia no convenció del todo a Maluma, quien finalmente se arrepintió de no haberla elegido para que formara parte de su equipo. A pesar de eso, el cantante le pidió perdón por no haberla seleccionado, pero ella sorprendió a todos cuando en lugar de aceptar las disculpas, le hizo al famoso artista un tremendo desplante en vivo.

Cindy Coleoni Ferrari se enojó en vivo con Maluma.

Según contó Cindy Coleoni Ferrari, llegó a la ciudad mexicana de Bacalar en el 2015, cuando dejó su país para probar suerte en otro destino. Una vez allí, logró quedar seleccionada para el musical Catarsis, el cual le sirvió para que luego fuera elegida para participar del certamen.

Lo cierto es que el talento de esta joven de 25 años hizo que Natalia Jiménez, Anitta y Carlos Rivera la eligieran por su voz, aunque Maluma pareció no sorprenderse con las capacidades de la cordobesa, y ni siquiera se mostró entusiasmado con su participación.

Cuando la cantante terminó su interpretación, dijo que era de Argentina, a lo que Maluma le contestó: "Sos cordobesa". Sorprendida porque el cantante le hablara luego de no haberla elegido, ella le dijo de forma contundente: "Vos no me hables".

"Bueno, sabes que me arrepiento de no haberme volteado, encima me encanta tu actitud, es que yo sabía", dijo el colombiano apenado por la situación, y luego insistió: "Linda, si no me quieres ver, ¿te puedo decir linda?, ¿tienes novio?".

Ante la situación, la rubia le dijo que no, pero le aclaró que sólo iba a hablar con los jurados que se habían dado vuelta para verla cantar. "¿Tienes novio o no tienes novio?", contestó con tono provocador el cantante, a lo que la joven fue por más y pidió en vivo que le apagaran el micrófono a Maluma.

"Me apagan su micrófono, por favor. No puedo creerlo, me vas a hacer enojar", dijo con disgusto la cordobesa, a lo que finalmente el colombiano le pidió permiso para hablar y le dijo que esperaba que lo invitara a su audición. "Tú no me tienes que ver, yo me quedo sentadito ahí a un lado para verte", disparó.

Por último, Cindy Coleoni Ferrari dijo que Maluma es más lindo mientras está "calladito", y en el saludo final le pasó de largo al famoso cantante.

Para terminar las cosas bien, él la fue a buscar al detrás del escenario y le pidió disculpas por no haberla elegido. "¿Me perdonas que no me volteé? Es que tengo una voz similar en mi equipo y yo sabía que te iba a ir mucho mejor con Nati... ¿Me quieres? Yo te quiero y aparte estás hermosa. Que viva México, que viva Argentina, España y Colombia", cerró el jurado.