La artista que conquistó a Tinelli, insiste con el Bailando, y está enojada con Fede Bal

Denisse Romano, cantante que se hizo conocida en el 2017 por una breve participación en el Bailando por un sueño, reveló que este año tiene muchas ganas de estar en el certamen que conduce Marcelo Tinelli, pero que todavía no recibió ninguna propuesta concreta desde la producción del programa.

A pesar de eso, la morocha confesó en diálogo con BigBang que en las últimas horas sí le llegó un mensaje bastante "mala onda" de parte de su ex amigo Federico Bal, quien le contestó una historia de Instagram y le pidió que deje de "cosificarse" para entrar al Bailando.

Denisse Romano quiere estar en el Bailando por un sueño 2018.

La mala relación entre Bal y la joven cantante se desató hace unos meses, cuando Romano habló en el programa Los ángeles de la mañana y aseguró que Laurita Fernández le había mandado un mensaje para pedirle que no se metiera más con su novio.

Según dijo a este portal la cantante callejera, lo que ocurrió es que mandó por Whatsapp una cadena para invitar a todos sus contactos a un show, y enojada por la situación, la ahora protagonista de Sugar le puso: "Dejá de hacerte la linda con mi novio. Espero que entiendas".

Sin embargo, después de ese episodio las cosas cambiaron mucho, y con el correr del tiempo, finalmente Bal y Fernández anunciaron su separación.

Laurita Fernández le mandó un mensaje a Romano para pedirle que no le hablara a Federico Bal.

Ahora, a poco de que el "Bailando" comience y con muchas ganas de que la convoquen, Denisse Romano recibió un comentario bastante ofensivo de Federico Bal vía Instagram, quien le pidió a su ex amiga que deje de dar lástima y recupere su "esencia".

"Federico me respondió a una historia en la que yo estaba tocando un tema. Me puso 'dejá de cosificarte' y le respondí que no entendía por qué me hablaba con tanta mala onda, a lo que él me contestó que yo estaba haciendo cualquier cosa con tal de entrar al Bailando", aseguró.

Según contó Romano a BigBang, ella y Bal se conocieron en 2014, y durante un par de meses tuvieron una relación. Sin embargo, las cosas quedaron ahí y hasta hace pocos meses mantuvieron una relación de "buena onda". "Fue más amigo que otra cosa", aseveró.

"Ayer Federico me dijo que me tenía lástima porque hacía cualquier cosa por entrar al Bailando. Me dijo también que vuelva a mi esencia, y en ese momento me puse a llorar y le dije que yo nunca había querido hablar mal de Laura", contó.

"Las veces que yo hablé con Fede en el último tiempo no sabía si estaba de novio o no con Laura, porque fueron y vinieron tantas veces que no sé si cuando hablaba conmigo habían vuelto. Nosotros hablamos desde el verano hasta hace poco, pero él sabe que en estos 4 años de amistad tuve contacto más de 1000 veces con él, mientras en el medio tenía diferentes relaciones amorosas y nunca expuse nada", dijo indignada.

Finalmente, sobre la chance de estar en el Bailando este año, la cantante explicó que por ahora no recibió el llamado del "Chato" Prada, pero que desde que cantó en vivo en el programa siempre estuvo en contacto con él.

Denisse Romano tiene esperanzas de que la llamen para bailar en el certamen que conduce Marcelo Tinelli.

"El Chato me llamó varias veces, hablábamos de los videos que subía, de lo que hacía y hasta me llegó a decir que si seguía así quizás podía tener alguna oportunidad en el certamen", confesó, aunque agregó que desde hace un mes el productor la tiene bloqueada de Whatsapp.

Sin embargo, en las últimas horas le miró sus historias de Instagram, cosa que alienta sus esperanzas de estar en el programa más famoso de la TV. "Por ahora toco en la calle, y los fines de semana trabajo en una cafetería, pero estoy interesada en que Tinelli me llame", cerró Denise Romano.