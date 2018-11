La canción que le dejó Rodrigo Bueno a su hijo para protegerlo de las "internas familiares"

El hijo del cantante Rodrigo "El Potro" Bueno, Ramiro, publicó en su cuenta de Instagram un tema inédito que su padre le dedicó. "Les voy a compartir una canción. Una canción que me cantó mi papá cuando yo todavía estaba en la panza de mamá. Un hombre que siempre supo que yo iba a ser un niño aún sin saberlo", destacó.

En el tema se lo escucha al músico cantar: “No fuimos inconscientes, lo hicimos con amor”. Y, para Ramiro, la canción es una suerte de testamento para dejarle en claro que fue un hijo buscado. Nada menor si se tiene en cuenta que hasta Beatriz Olave puso en duda la paternidad del cantante después de que falleciera.

"Palabras que siento que él me dejó para que nunca dude de cómo llegué al mundo. La felicidad de haber tenido un papá que me amó y una mamá al pie del cañón no me la quita nadie. Camino y miro al cielo sabiendo que mi papá está ahí arriba cuidándome y guiándome en mi vida. Gracias papá. Gracias mamá".

"Una noticia ha alegrado nuestra casa. Un niño parece ser", comienza el tema que Rodrigo le compuso a su hijo y que se conoció recientemente. A lo largo de la canción, el Potro cuanta como fue que se enteró de la noticia, sus primeras reacciones y lo que espera que haga con su vida su hijo por nacer.