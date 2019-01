La cantante Dakillah Warapp denunció a Julián Serrano por violencia de género: "Es una basura"

“Cuando te querés hacer el bueno, caballero y a mí me quisiste pegar en una fiesta porque estabas borracho”. Con esta frase, la cantante Dakillah Warapp denunció públicamente a través de las redes sociales que sufrió violencia de género de parte de Julián Serrano, el último ganador del Bailando por un sueño, durante la Fiesta Bresh que se realizó en el VIP de un boliche.

Ante la gran repercusión en las redes sociales que generaron sus acusaciones, Warapp decidió contar en detalle lo que ocurrió aquella noche a través de un video. “Este chico, Julián Serrano, en la Fiesta Bresh me quiso chamuyar, no le di bola, estaba su novia delante de él. Esto fue hace uno o dos meses”, comenzó contando la cantante de 18 años.

La denuncia de la cantante de 18 años.

Y siguió: “Después de mirarme toda la noche, se me acercó y me dijo ´te re garch…, pero como verás estoy ocupado´. En un momento se va, me lo cruzo en la pista y me tira dos tragos de Campari encima. Empiezo a discutir con él y me quiere pegar, a él lo sacaron”.

Según relató Warapp, fue en ese momento que se acercó a Malena Narvay –actual pareja de Serrano- y le pidió que tuviera cuidado cuando tenga un trago en la mano. “Le dije ´flaca mirá, me acabas de tirar un trago encima, si tenés un trago en la mano te pido que te fijes´”, contó.

Y continuó: “En eso la chica se cae por borracha, la levanto y Julián, que habrá pensado que le quise pegar, me empezó a empujar, me quiso pegar en el escenario delante de todos y los amigos lo sacaron. Es re soberbio, falso, re maldito. Pensé que era re copado y es una basura”.

El descargo de Warapp.

Por último, la artista aseguró que no le tiene miedo al ganador del Bailando 2018. "Dos meses me banqué cruzarte en mi fiesta y andar con miedo y vergüenza de contar esto. A una de las organizadoras de la fiesta le hiciste algo parecido. Yo no me lo puedo guardar más porque vos no tenés derecho de hacerle esto a nadie. Julián Serrano sos un asco", sentenció.

Lo cierto es que a partir de estas acusaciones, Serrano se pronunció en las redes sociales y aseguró que llevará a Warapp ante la Justicia. "Obvio que hablé con mi abogada. Es la forma en que hay que hablarlo. No somos dos nenes chiquitos, ya somos grandes y tenemos que ser conscientes de las cosas que decimos y el daño que pueden causar", escribió en Twitter.

Al mismo tiempo, el youtuber contó su propia versión de los hechos, aseguró que no le puso un dedo encima a la cantante y señaló que fue Warapp quien comenzó a agredir a su novia. “La reconocí a ella, le dije que me encantaban sus temas, la felicité. La frase que dice ella en el video nunca la dije, es mentira. Después llegó Male (Narvay) y le empezó a decir ´que te pasa gato´”, explicó.

El descargo de Serrano.

Y agregó: “Yo lo vi, me acerco, pero no quería generar más quilombo porque estaban mis amigos bailando y pasándola bien. Estábamos en un escenario frente a tres mil personas, me acerco, le doy la espalda y le digo que no moleste. Ahí reacciona mal, comenzó a insultar, le quería pegar a Male, me doy vuelta y les juro por Dios que no hice nada”.

El youtuber desmintió todo.

Según el ganador del Bailando, la cantante siguió insultándolo hasta que se cansó y se fue. “Me estoy comiendo este escrache porque ella flashea que yo le quise pegar y que me sacó seguridad. Había tres mil personas, si hubiera pasado todo el mundo habría salido a decir algo. Esto lo va a resolver la Justicia, nunca le levanté la mano ni a una mujer ni a un hombre”, cerró.

Esto que voy a contar es algo que a mí no me van a hacer dudar porque lo viví yo. Me voy a hacer cargo SÓLO de lo que YO VI ese día en el momento en el que yo estuve. Es lo q tengo para contar sobre lo que pasó aprox 1h después de q llegué a la fiesta: pic.twitter.com/5oJg27RkDO — Male Narvay ☕️ (@LenaNarvay) 3 de enero de 2019

Sumado a la defensa de Serrano, Malena Narvay también salió a apoyar a su novio y a dar su propia versión de los hechos. "Esta chica me violentó a mí y como somos las dos mujeres nadie dice nada, siendo que fue ese el centro del tema", aseguró la actriz.

En su relato, explicó que fue Warapp quien la increpó a los gritos y que su novio sólo atinó a correrla. “Sentí que me iba a pegar por cómo se abalanzó mientras me gritaba. Julián me quiso defender diciéndole a esta chica que no me toque y no moleste más”, detalló Narvay.

Esta chica me violentó a mí y como somos las dos mujeres nadie dice nada.. siendo que fue ese el centro del tema — Male Narvay ☕️ (@LenaNarvay) 3 de enero de 2019

Sofía Morandi, ex compañera de Serrano en el certamen que conduce Marcelo Tinelli, apoyó al youtuber y advirtió que nadie se percató del supuesto acto de violencia de género. “Nadie de seguridad sacó a Julián de la fiesta. De Hecho, nos fuimos todos como a las seis de la mañana, literalmente casi cerrando el boliche”, cerró la campeona del Bailando.

A raíz de esta denuncia, los fanáticos de Serrano comenzaron a agredir e insultar a Warapp, razón por la cual la cantante decidió hacer un nuevo descargo. “Me creerán cuando el flaco cague a palos a una mina. Yo no vengo a buscar aprobación, fama, ni nada, yo lo cuento para que si vos estas en una fiesta y lo ves, tengas cuidado”, escribió en Twitter.