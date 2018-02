La categórica respuesta de Isabel Macedo a Facundo Arana tras el escándalo por la "realización femenina"

Se refirió a los polémicos dichos de su ex pareja. El balance y su imposibilidad de comprender lo que quiso decir.

Luego de que Facundo Arana levantara polémica al declarar que la mujer "verdaderamente se realiza" al ser madre, llovieron de prácticamente todos los ángulos las opiniones a favor y en contra. De todos menos de la destinataria de tal declaración: su ex pareja Isabel Macedo, que espera una hija con el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey.

Arana y Macedo fueron pareja durante una década.

Y la actriz finalmente ofreció su parecer en una charla radial con Catalina Dlugi para la radio La Once Diez. "No tengo ni idea de lo que quiso hacer", expresó en relación a la frase de Arana.

"Siento que como mujer me realice hace mucho tiempo, no necesitaba casarme o tener hijos, aunque lo recibo con mucha felicidad y madurez" @belisamacedo en #AgarrateCatalina con @CatalinaDlugi — La Once Diez (@Laoncediez) 24 de febrero de 2018

"Lo escuché por todos lados, era medio difícil no escucharlo", agregó. "No lo veo hace mucho. La gente va evolucionando o no. Como que cada uno se va convirtiendo en algo y va creyendo en diferentes cosas".

"Hace dos años que nos conocimos con @UrtubeyJM y ya hemos pasado muchísimo juntos, no lo dude ni una vez" @belisamacedo en #AgarrateCatalina con @CatalinaDlugi — La Once Diez (@Laoncediez) 24 de febrero de 2018

La actriz subrayó que jamás sintió que tenía que casarse o ser madre para sentirse realizada. "De hecho, me casé a los 40 años y voy a tener una bebita a los 42. Pude hacer todo lo que quise: viajé como loca por todo el mundo, tuve trabajos espectaculares. Son 20 y pico de años de trabajo, de crecimiento y de realización como mujer, a todo nivel, personal y profesional", detalló.

"La más amada del mundo"

Para Macedo, la maternidad estaba "totalmente ligada" a la idea de hallar un gran amor que la apoyara en ese proyecto. "Ahora es el desafío inmenso de convertirme en la mamá de una niña que, estimo, va a ser para mí la más amada del mundo porque es la hija del hombre que amo con locura", valoró.

Si bien saben que su hija nacerá en Salta, la actriz y su marido aún no deciden qué nombre llevará. Para intentar decidirse, Isabel instrumentó un tierno juego: el de pronunciar varios nombres esperando que la beba se mueva o lance una patadita.

Y mientras espera la llegada de la niña, Macedo también está a las puertas de un gran momento profesional: el estreno de la serie Sandro de América. Allí, según detallo, interpretará a Julia, la novia que el cantante tuvo "desde los 23 hasta los 30 y pico" en "una etapa larga y muy importante porque fue en la etapa de su crecimiento".