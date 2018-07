La conmovedora revelación de Benito Cerati sobre la agonía y muerte de su padre y su vida sin Gustavo

Benito Cerati abrió su corazón sobre la muerte de su padre. El artista publicó una serie de tuits donde reveló lo último que le dijo y cómo vivió los cuatro años de lenta agonía de Gustavo.

"No nos vamos a ver por un largo tiempo, muchacho. Cuidate".

Son los días en que me doy cuenta que estoy creciendo y dándome cuenta de cosas en los que te extraño tanto. Se me hace dificil no poder mostrarte como estoy ahora, tu punto de vista sobre las cosas como siempre. Me hacéss falta pero después me acuerdo que ya me diste todo.

Entre todo lo que me enseñaste recalco específicamente en estos momentos, que yo puedo solo. Y demostrámelo me hace recordarte, porque siempre me lo dijiste y recien ahora lo estoy creyendo.

Es muy difícil hacer cualquier cosa por primera vez después de la partida de alguien.Ya pensé tanto que mi esperanza es que el resto de mi vida la viva sin pensar.

Me acuerdo de que lo último que me dijo mi viejo fue “no nos vamos a ver por un largo tiempo, muchacho. Cuidate.” Y se fue de gira. X el universo.

Me acuerdo de quedarme pensando: pero es re común que se vaya de viaje por un mes, no entiendo por qué tanto enfasis en el tiempo. Lo bueno es que él estaba seguro de que nos ibamos a volver a ver después de ese largo tiempo. Yo también lo estoy.

Los cuatro años siguientes fueron horribles. Fueron ver a un padre morir todos los días. Fueron cuatro años donde mi vida estuvo estancada. Donde no hubo progreso, solo deterioro fisico y mental para la familia. Hoy, recien en estos momentos estamos empezando a salir adelante.

Entre todo esto también salí del closet, batallé contra una ansiedad generalizada y depresión profunda, vi a mi familia teniendo sus propios problemas manejando la situación y viendo cómo ninguno podía más. Otros buitres alrededor se aprovechaban de nosotros para hacer + daño.

Hasta mis 22 años fui un zombie , sin pensamiento propio y estancado en mis 14 años. Estaba en piloto automático. No se puede procesar un duelo que no entendés. Remé contra varias relaciones abusivas donde me decían q todo lo q yo hacía estaba mal. Lo bien que estoy hoy, wow.

La ultima vez que pude visitar a mi papá en el hospital fue para decirle q mi disco había sido nominado a los Gardel. Hizo un movimiento semejante al q hacemos cuando nos da un “chucho de frío”, y apretó los dedos. El día que yo debía ir a los Gardel fue cuando falleció.

Y guarden esto porque es lo último que voy a decir sobre el tema. Cuesta mucho. No lo digo en entrevistas ni al aire en nada porque no puedo no llorar. Quien quiera saber como se sintió para nosotros, diríjanlo a este thread.

Hay muchas cosas muy dolorosas que sucedieron al mismo tiempo que mi padre estando en coma y la presión social que tuvimos en ese momento, que no tienen que ver con lo público y no quiero compartir. Pero ha sido duro.

Antes de pensar en una persona famosa como alguien que solo está para divertirte pensá que es un ser humano también. Detesto la imagen del ídolo. La detesté siempre. De chico que veo la dialectica fan-músico y es dañina para ambos lados.

Ahora a esperar a ver que diario publica esto primero

Ojo. No estoy triste. Estoy feliz. Las cosas están saliendo increíblemente bien. Es justamente mi progreso lo que me hace melancólico. Nunca esta mal recordar lo fuerte que sos, las que tuviste que pasar para valorar aun mas estar donde estas ahora. Agradezco todo, en el fondo.