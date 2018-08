La crisis de angustia de Cinthia Fernández: "Si llego a perder a mi pareja la voy a pasar muy mal"

El escándalo entre Cinthia Fernández y Matías Defederico comenzó hace varios meses, cuando la pareja decidió romper su matrimonio y separarse definitivamente. Sin embargo, las cosas ahora están peor que nunca, porque el futbolista dejó trascender que algunas semanas atrás recibió un mensaje de amor de parte de su ex.

Esta confesión le generó muchos problemas a la modelo con su nueva pareja, Martín Baclini, y por eso mismo esta tarde decidió visitar Intrusos para negar los dichos de su ex, y para contar la terrible crisis de angustia que vive.

Cinthia Fernández habló de la difícil situación que atraviesa con su ex, Matías Defederico.

"Yo sé que no pasó nada. Él sabe que yo nunca le mandé un mensaje", dijo Fernández al inicio de su descargo para dejar bien en claro que la conversación de la que habló su ex en realidad nunca existió.

Además, contó que Defederico hizo referencia al día que él estaba por irse a Arabia Saudita, viaje que al final no realizó, y en su explicación reveló que la ahora panelista le habría mandado un mensaje de amor para despedirlo.

Fernández aseguró que nunca engañó a su nueva pareja.

Según Cinthia Fernández, la realidad es que ella no mandó ningún mensaje, y que no le extraña que su ex mienta porque en otra oportunidad ya lo hizo al decir que ella le había sido infiel a su novio.

"Acá lo que me importa es mi pareja, porque me están diciendo que me estoy abalanzado sobre un tipo que ya no me interesa. Si tiene pruebas que las muestre porque de hecho no tenemos diálogo. Sólo le dije que si nos necesitaba como familia, que lo dijera y acto seguido yo me fui con mi pareja de viaje", aclaró.

Fernández y Martín Baclini están juntos desde hace pocos meses.

Finalmente, casi al punto de quebrar en llanto, dijo que su ex "no tiene derecho a ensuciar" a su nueva pareja, y que a esta altura lo único que le interesa es que Defederico ya no hable más de ella.

"Quiero estar en paz. Si llego a perder a mi pareja la voy a pasar muy mal", dijo por último, antes de agregar que afortunadamente ahora es feliz gracias a su novio.