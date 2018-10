La crítica de Lali por los incidentes en el Encuentro Nacional de Mujeres: "¡Cambien el chip!"

Lali Espósito se metió de lleno en la polémica por los actos de violencia que se vivieron en el último Encuentro Nacional de las Mujeres, en donde desde la propia organización tuvieron que admitir que los desmanes no fueron realizados por “infiltrados” (como suelen decir en toda marcha de cualquier tinte político), sino por algunas participantes del evento.

También se dan en el contexto de las peleas que se vive últimamente en el Bailando en donde Laurita Fernández y Soledad Fandiño se vienen peleando desde hace semanas, siempre con el foco puesto en Nicolás Cabré. Y a eso se le suma también que Lali sufrió varios escraches durante sus shows en el interior como consecuencia de su postura a favor de la despenalización del aborto.

Lali quedó en el centro de la escena por sus críticas hacia el movimiento feminista.

“¡Qué paradójico es estar en un momento histórico en donde las mujeres queremos unirnos y luchar juntas por derechos y cambiar de raíz cosas culturalmente erradas y que las mismas mujeres se dediquen a ser violentas y faltarse el respeto! ¡Chicas, cambien el chip!”, tuiteó Lali, que se encuentra en el medio de su gira “Brava”.

Que paradójico es estar en un momento histórico donde las mujeres queremos unirnos y luchar juntas por derechos y cambiar de raíz cosas culturalmente erradas y que las mismas MUJERES se dediquen a ser violentas y faltarse el respeto! Chicas!Cambien el chip! — Lali Espósito (@laliespos) 17 de octubre de 2018

No se trata de la primera vez que Lali hace fuertes declaraciones. “Hay tanta crítica y mala onda, que en vez de escuchar lo que quise decir, me matan. Porque es más fácil que tomarse el tiempo para ver qué quise decir, hay mucha violencia con eso, con qué tenemos puesto, con si somos más lindas, más gordas, más flacas. Y lo que pasa es que estamos hablando de mujer a mujer y para mí ahí está lo grave".

"Es mucho más grave que una mujer me diga algo malo sobre ser mujer, que un flaco que no tiene idea lo que es ser mujer y me bardee. Entonces, si queremos un cambio tenemos que empezar nosotras, a no juzgar a la otra y no violentarnos entre nosotras. Porque si hacemos eso, no podemos pedir que los demás no lo hagan. Hemos demostrado que cada vez somos más fuertes, pero todavía hay algo de violencia entre nosotras que debería erradicarse”, manifestó hace un tiempo en declaraciones a CNN Argentina.

