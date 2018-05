La defensa del padre de las hermanas Nara: "Yo la quise dejar y ella me amenazó con matarse"

En la última semana, un nuevo escándalo se desató en el clan Nara y ahora el que está en boca de todos es Andrés, el padre de Zaira y Wanda. Según denunció su ex novia, Florencia Olivera, en los últimos meses la modelo fue víctima de violencia de género, debido a que su pareja la golpeaba.

Ante esta confesión, a rubia se presentó en Intrusos, y allí reveló que las cosas se complicaron a principios de este año, cuando el mediático la atacó brutalmente en su casa. Sin embargo, este miércoles Andrés Nara decidió salir a defenderse y denunció que Olivera dice mentiras y que la realidad es que su ex pareja está muy mal psicológicamente.

Andrés Nara negó haberle pegado a su novia.

"Todo lo que dijo Florencia es falso por completo, nunca en mi vida se me hubiera cruzado la idea de levantarle la mano a una mujer", aclaró Nara, al mismo tiempo que sostuvo que él y Olivera en realidad nunca fueron novios.

"Yo la quise dejar, y ella me amenazó con matarse. Me mandó fotos de que se había cortado las venas, entonces yo la fui a buscar a la perfumería (donde trabaja) y fuimos a Nordelta a tomar algo, cuando estábamos yendo ella me empezó a decir que se iba a matar, yo le dije que se tranquilice, cuando llegamos ahí, me dijo que se quería tirar del auto", contó Andrés Nara, en referencia a que tras ese episodio, ambos se dirigieron a la comisaría porque Olivera quería denunciarlo falsamente por violencia.

"Ella dijo que tenía marcas en la cara de los golpes, ¿a vos te parece que en la comisaría la van a dejar ir y a mi también si tiene la cara lastimada?, preguntó el mediático.

En relación a esto, Nara explicó que todo esto es un invento de su ex, ya que siempre quiso ser famosa y ahora lo puede lograr mientras sale en la TV para hablar de él.

Nara negó haber sido novio de Olivera.

"Yo dejo mi celular en manos de la Justicia, pero si ven las cosas que me ponía Florencia, a esta chica la internan, ella me mandó 14 amenazas de muerte y hasta me decía que hablaba con Wanda y era mentira", cerró.