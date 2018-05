La emotiva canción que la hija de Débora Pérez Volpin le cantó y dedicó a la periodista

Luna Funes, la hija de Débora Pérez Volpin, compartió en Instagram un video en el que se la puede ver interpretando la canción de Gloria Gaynor Can’t take my eyes off you. “A la mujer más importante de mi vida, te canto una de tus canciones preferidas”.

La periodista falleció el 6 de febrero de 2018 en el Sanatorio de La Trinidad luego de someterse a una endoscopía. La investigación por los motivos que llevaron a su sorpresiva muerte sigue abierta.