La emotiva vuelta de las Trillizas de Oro tras la muerte de Geni: "Vamos a estar bien"

Después de haber pasado por uno de los momentos más feos de su vida, las Trillizas de Oro regresaron a la pantalla de KZO, para ponerse al frente de Mañanas Nuestras, el programa que conducen desde hace algunos meses.

La que primero habló fue Eugenia Fernández Rousse, quien se mostró muy emocionada por el apoyo de la gente y conmovida por la situación que tuvo y tiene que vivir tras el fallecimiento de su hija, Eugenia "Geni" Laprida. "Nunca me sentí sola", aseguró.

La vuelta de las hermanas estuvo cargada de una energía sumamente positiva, ya que este jueves es su cumpleaños número 58 y decidieron celebrarlo junto a su público.

"Era bárbaro volver al programa hoy por el cumpleaños”, comentó la mamá de "Geni" al principio, y luego agregó que fue "impresionante el amor de todos".

"Como yo le decía a mi marido, es una nueva etapa que nos toca vivir, con mucho amor, con ella que nos va a dar toda la fuerza para poder seguir bien con mis nietos, con mi yerno que es un amor. Y bueno, tiempo", aseguró conmovida.

A pesar del terrible momento que les tocó atravesar, las 3 hermanas entraron al estudio con una sonrisa en el rostro y con música alegre de fondo.

"Hay muchísima gente que pasó lo que estoy pasando yo, así que eso me ayuda mucho. Estoy bien, muy acompañada por ellas (señaló a sus hermanas). Siempre compartimos muchas cosas desde que nacimos. Pero esto me tocó a mí y es fuerte. Nunca me sentí sola. Entonces, hoy es un día para festejar", dijo con sinceridad.

Por su parte, María Emilia acotó que cuando la tristeza se pasa en familia, la vivencia se divide, pero cuando algo bueno ocurre todo "se multiplica".

"En estos momentos, uno se da cuenta de muchas cosas, son situaciones límites. Pero tengo hijos espectaculares y dos nietos soñados y por ellos vamos a seguir. Vamos a estar bien", dijo por último Eugenia.