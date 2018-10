La ex chica del clima se convirtió en huracán: Sol Pérez destrozó un auto con una bate de basebol

Si no ves el video varias veces puede ser que resulte un poco complejo dilucidar si es realmente Sol Pérez. Pero sí, es ella. En las imágenes se ve a una joven rubia que golpea con un bate de béisbol la luneta de un Fiat 500 blanco 0KM. Luego de varios intentos logra que estalle el vidrio de la luneta del auto. ¡Mirá!

Según Mariano Iúdica y Pía Show, quienes mostraron el video durante la emisión de Involucrados, fue la rubia la de la reacción brutal. Como si se tratara de una investigación policial, se puede corroborar que la ropa que viste la joven en las imágenes es la misma que usó Pérez en una producción fotográfica hace unas semanas.

Mediante un productor del Bailando 2018, la chica del clima intentó disipar el tema confirmando la autoría de los hechos sin brindar detalles sobre los motivos de su reacción ni explicaciones de lo que provocó su ira contra el rodado valuado en $750 mil pesos.

Luego en Intrusos dio la cara pero no aclaró demasiado lo ocurrido: "Soy efervescente, me conocen, pero se agrandó algo que no para preocuparse. Es algo que pasó pero miren si voy a romper todo el auto con un palo, ya pasó", dijo riéndose.

La prueba del pantalón rojo.

Algunos detalles de lo que se logra ver en el vídeo podría sumar información sobre el episodio. Por ejemplo, el vehículo está sin patente y tiene un moño rojo de gran tamaño en su techo. Podría ser que se trate de un regalo que le hicieron llegar a Sol. Pero no es un gesto que le guste.

En varias oportunidades dejó claro que no le interesan los regalos materiales y menos con segundas intenciones. El que tenga dudas o no lo haya entendió, mire mejor el video de nuevo.

SEÑAL DE TORMENTAS: LOS ÚLTIMOS ESTALLIDOS DE SOL

En los últimos meses, Sol quedó envuelta en distintos episodios en los que se mostró muy enojada y casi fuera de sí. El último hecho tiene que ver con el desengaño amoroso que se llevó con Exequiel Palacios, la joven promesa de River Plate que le juraba amor eterno mientras estaba de novio con otra joven. Otro de los episodios ocurrió contra un colectivero que le chocó la parte trasera de la camioneta.

En ese cruce, Pérez quedó registrada más que enojada y se escucha que a los gritos le anuncia al chofer que lo denunciaría. "Me vas a pasar los datos, te lo juro que no me muevo de acá, me vas a pisar, te lo juro que me vas a pisar porque no me muevo de acá. Me chocaste a propósito flaco. Voy a llamar a la Policía".