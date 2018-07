La ex novia de Pity Álvarez lo defendió y aseguró que pondría "las manos en el fuego" por él

Cristian "Pity" Álvarez se entregó este viernes minutos antes de las 7, después de estar más de un día prófugo, luego de terminar con la vida de Cristian Díaz de varios disparos durante la madrugada del jueves en el barrio Cardenal Antonio Samoré, en Villa Lugano. "Yo fui el que disparó, yo lo maté, era entre él y yo, cualquier animal haría lo mismo", confesó el cantante.

Pero mientras que la Justicia intenta dar con las razones que llevaron al cantante de Intoxicados a terminar con la vida de Díaz, su ex novia Érika Boveri (30) –quien mantuvo contacto con Pity hasta hace unos días atrás- se mostró sorprendida por el desenlace del hecho y señaló que “pondría las manos en el fuego” por el músico sin dudarlo.

“La verdad estoy un poco shockeada. Me enteré cuando me desperté por todos los mensajes de amigos que recibí. Me impactó muchísimo, tuve mucha impotencia de no poder hacer nada. Nunca lo vi un peligro para nadie, porque es una persona que siempre hizo el bien para los demás”, señaló la ex estudiante de medicina en diálogo con Intrusos.

Pity Álvarez se entregó a la Policía y admitió el homicidio de su vecino.

Según describió, al cantante lo conoció durante un evento en Rosario entre 2006 y 2007 cuando ella tenía tan solo 18 años. Si bien la vida del Pity siempre estuvo vinculada a los excesos y a las drogas, Boveri aclaró que ella jamás consumió dichas sustancias. “Todos sabemos que tiene ciertos problemas con las adicciones, pero siempre lo quiso modificar”, dijo.

Y siguió: “No puede ni pudo salir adelante. El amor que tiene él adentro es incondicional. Es solidario, humilde y respetuoso. Él siempre fue muy educado. Nunca lo vi con armas, pero supe que andaba con armas porque quedó asustado por una situación que tuvo con una fan”.

En 2010, una fanática le pidió al cantante sacarse una foto."Pity" se negó, le arrebató el celular, se lo rompió, le mostró un arma y dijo que no tenía problemas en pegarle dos tiros en las piernas. Por este hecho, el músico tuvo que ir a juicio oral. “Nunca fue a mi casa con un arma”, dijo Boveri.

La ex pareja de Pity explicó en el ciclo de América TV que el artista siempre tuvo muchos problemas con los celulares. “Siempre le intervinieron los teléfonos. Lo amenazaban mucho a través de los celulares. Nunca probé drogas, ni siquiera cuando estaba con el Pity”, explicó.

"Pity" Alvarez, en una foto subida por un integrante del staff del cantante de cuarteto Ulises Bueno.

Y en ese contexto, agregó: “Fue muy difícil estar con él, hoy es difícil verlo porque es una de las personas que más amo en la vida. Hacia mí nunca tuvo ninguna actitud agresiva, siempre fue divino. Pity llegó a punto tan extremo que creo que se vio afectado…se vio amenazado y por eso pasó lo que pasó. Porque si no, no lo creo capaz (de asesinar)”.

La modelo enfrentó las cámaras y habló de su ex pareja.

Por último, Boveri advirtió que si Álvarez no consumiera drogas, “sería otra persona” y consultada sobre si confía en su ex pareja, cerró. “Él como persona me llenó muchísimo y pongo las manos en el fuego por él”.