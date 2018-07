La explosiva confesión de Luisito Rey sobre el verdadero padre biológico de Luis Miguel

Las dudas sobre el verdadero padre biológico de Luis Miguel fueron instaladas por el propio cantante, quien utiliza a su biógrafo oficial, Javier Herrera, como una suerte de vocero autorizado para seguir desentrañando gran parte de su vida privada.

“Las dudas sobre si Luis Rey es su padre biológico las ha tenido el propio Luis Miguel en muchas épocas de su vida. Yo, personalmente, creo que no es su padre biológico”, reconoció Herrera en reiteradas entrevistas tras el furor que causó la serie biográfica del naturalizado mexicano.

Ahora, después de que el último novio de Marcela Basteri, un argentino oriundo de Alejandro Korn, reconociera sus dudas sobre la verdadera identidad de “Micky”, fue el primer manager argentino del cantante quien reveló qué le dijo Luis Rey sobre el tema.

INÉDITO. La foto de Luis Miguel frente a las cenizas de Luis Rey.

“Fuimos a cenar una noche con el padre cuando no teníamos show, el chico se quedó en el hotel y fuimos a los carritos de la Costanera, que en ese tiempo estaban de moda, y después de la cena me confesó de que él no era el padre de Luis Miguel”, contó Ricardo Berbari en diálogo con el ciclo Implacables.

Las fechas respaldan las dudas que tiene el cantante. En efecto, su madre se fue de la Argentina con Luis Rey en noviembre de 1969 y dio a luz a su primogénito el 19 abril de 1970 en Puerto Rico. Es decir: Marcela estaba embarazada de cuatro meses cuando conoció al cantante español en Mar del Plata.

Marcela junto a su último novio antes de conocer a Luis Rey.

Antes de dejarlo todo para acompañar a Luis Rey, Basteri mantuvo una relación de cinco años con Rubén Gargiulo, un joven que conoció cuando vivía junto a su padre, Sergio, y su madrastra, Cata, en San Vicente.

“La verdad que me quedó la duda de si el pibe podía ser mi hijo”, reconoció el hombre, quien se puso a disposición de Luis Miguel para hacerse un ADN y despejar las dudas. “Era una buena piba, se quedaba los fines de semana en casa. Era muy buena chica”, recordó Rivero en el ciclo Secretos verdaderos.

Una de las últimas fotos de Marcela junto a Luis Rey.

Rivero fue testigo del momento en el que su por entonces novia, Marcela, conoció a Luis Rey en la Confitería París durante el verano de 1970. “Nos habíamos ido a Mar del Plata, porque mi familia tenía dos departamentos. Fuimos a la confitería de casualidad y nos encontramos con Luis Rey. Él le dio un ramo de flores, discutimos y me fui al departamento. Marcela lo conoció esa noche y se quedó. Yo me volví a Buenos Aires y después no la vi más”.

Otro de los nombres que se baraja es el de Miguel Rivero, un carnicero de San Vicente, que también era amigo de Rubén. “Estuvieron salieron un año, unos meses. Después yo seguí saliendo con Marcela cuando se peleó con Rivero”, aclaró.

Según el primer manager argentino de Luis Miguel, Luis Rey sabía que no era su padre.

“No supe en ese momento que Marcela estaba embarazada. Con los años tuve dudas sobre si era o no el papá, pero no las pude confirmar. Intenté hablar con Luis Miguel, pero no se pudo. Luis Rey ya se había muerto. Hasta el día de hoy, no sé si es mi hijo. No me quiero meter en la vida del chico, es una decisión que la tiene que tomar él”. Por último, el hombre reconoció que nota cierto parecido físico: “Es muy parecido a la familia de mi viejo”.