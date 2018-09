La familia de Rocío Gancedo, sobre el sobreseimiento del psicólogo: "No se puede contra la justicia de los ricos"

Después de casi 10 meses de investigación, el último miércoles la justicia le informó a la familia de la modelo y militante política, Rocío Gancedo, fallecida en el 29 de noviembre de 2017, su decisión de archivar la Causa N° 74163/17 “Rocío Jimena Gancedo S/Averiguación de Muerte Dudosa” y sobreseer al único imputado, el psicólogo mediático Gervasio Díaz Castelli.

Se conocieron varios polémicos audios del psicólogo Gervasio Díaz Castelli a Rocío Gancedo.

Si bien su familia, como querellante, podría apelar el fallo, decidió no hacerlo ya que, según sus propias palabras, no cuentan con los recursos económicos para “romper el cerco de connivencia entre la justicia y los letrados de la defensa que logró que la causa fuera ´cajoneada´ durante más de 9 meses sin mostrar un solo avance en la estéril investigación”.

Rodolfo Gancedo, hermano de Rocío, con su mujer.

Furiosos por la decisión tomada por la Jueza Yamile Bernan, Rodolfo Magallan Gancedo, hermano de Rocío, estalló de bronca y a través de un comunicado cuestionó la Justicia Argentina. “Hemos decidido no apelar por el desgaste emocional y físico que produce nuestro duelo sumado a la inacción de la justicia en la protección de la víctima”, señaló.

Y continuó: “Tenemos claro y somos racionales al entender que ´no podemos luchar contra la justicia de los ricos´. Aquellos que pueden lograr que durante más de 9 meses no haya un solo avance en la investigación, o que las cámaras de video de los últimos 7 días en el lugar del hecho o quién proveyó la ketamina aparecida en su examen toxicológico no aparezcan”.

El caso N° 74163/2017 caratulado "Rocio Gancedo S/ Averiguación de Muerte Dudosa"

Para el hermano de Rocío, lo más “sugestivo” de la investigación fue que los testigos no sean citados y que fundamentalmente el único imputado no sea ni siquiera indagado. “Felicitamos a Díaz Castelli, a la Fiscal Marcela Sánchez y la Jueza Yamile Bernan ya que en forma conjunta lograron que familia de Rocío ya no creamos en la justicia de nuestro país”, afirmó.

Y sentenció: “Una vulnerada Rocío bajo estricto tratamiento psiquiátrico por depresión severa fue a parar en claro estado de vulnerabilidad al equipo de profesionales de la salud mental menos ético, humano y más perverso que le podría haber tocado en suerte tal como todos hemos podido apreciar en los indecorosos audios entre el Psicólogo y ella que salieran a la luz”.

Para la querella, que tuvo acceso al expediente, "Rocío no se quitó la vida en forma intencional" y agregó meses atrás que los exámenes histopatológico y toxicológico que se le realizaron al cuerpo de Rocío determinaron que la bella modelo había consumido un cóctel letal de sustancias inductivas que provocaron “la falta de dominio de la voluntad”.