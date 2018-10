La fuerte confesión de Militta Bora: "Viví violencia con Chano y no me animé a hacer la denuncia"

Las relaciones de Santiago "Chano" Charpentier suelen terminar, en su gran mayoría, en escándalos que repercuten durante largos meses hasta que la verdad sale a la luz. Y este, entre otros, es lo que sucedió con el romance que mantuvo con Militta Bora.

La cantante de rock, mucho más conocida por su relación con Daniel Osvaldo y por ser la tercera en discordia entre el ex futbolista y Jimena Barón que por su música, habló de su romance con el ex líder de Tan Biónica y reveló que sufrió violencia física y psicológica por parte del músico.

Según contó la artista, al comienzo Chano mostró “buena voluntad” para superar su adicción a las drogas. “Me enganché porque él ponía buena voluntad, quería curarse. Me decía ‘No me dejes…’ y a mí me partía el alma. Me quedaba y seguía creyendo”, sostuvo Bora.

Militta y la prueba del golpe en su ojo.

De visita en el ciclo Chismoses, por Net TV, Bora explicó que Chano era un tipo encantador al comienzo, pero agregó: “Hay un momento en la intimidad en el que él está bajo efectos. Una vez me dijo ‘A mí me da miedo que un día discutiendo, vos te caigas y te desnuques'. Todas las noches que pasé con él fueron muy oscuras”, agregó, visiblemente conmovida.

La cantante contó que el cantante la llegó a golpear y le dejó una marca en el ojo, razón por la cual dijo basta. “Esto termina mal, es un límite”, dijo y sumó que tiene fotos que documentan todos los golpes que le dio el ex líder de Tan Biónica: “Me ha pasado de ir con todos los brazos marcados al cumpleaños de un músico, contarle la situación a los amigos de él y que me digan que ‘él es así'”.

La pareja salió menos de dos meses, pero protagonizó más de un escándalo.

Por último, si bien manifestó que hubiera hecho bien en denunciarlo, aclaro que no lo hizo porque conoce “un montón de gente que lo banca y lo quiere, y lo ven como un pobrecito” y, además, porque recibió amenazas por parte de él para que no lo haga.