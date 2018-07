La furia de Gianinna por el acoso que sufrió su hijo en la cancha y, ¿la dedicatoria al Kun?

Aunque se quedó en el país, Gianinna Maradona envió a su hijo a Rusia junto a los Agüero. Y, al terminal el partido, compartió una foto en la que se lo puede ver a Benjamín ingresando al estadio con la camiseta de su padre y sumó una dedicatoria que, para muchos, tenía como destinatario al delantero en realidad.

Las palabras de Gianinna tras la eliminación de la Selección.

“Hasta el final, dando todo. Que se te siga inflando el pecho de orgullo por llevar esa camiseta, esos colores. ¡Te amo, Bencho!”, escribió la ahora diseñadora de moda.

Pero la frustración por la eliminación de la Selección no fue lo único que vivió la hija de Diego durante el partido. Según denunció en su cuenta de Instagram, una señora no paró de sacarle fotos a su hijo, pese a que los familiares del “Kun” le pidieron en reiteradas oportunidades que lo dejara en paz.

La mujer que, según Gianinna, acosó a su hijo durante el partido.

“Si alguien conoce a esta señora, ¿me podrían facilitar sus datos? Me comentaron que le hizo un book a mi hijo mientras miraba el partido. Le pidieron por favor que pare pero jamás lo hizo. Me gustaría preguntarle qué le llamaba tanto la atención de mi hijo", denunció junto a la foto de la mujer.

La aclaración final.

La repercusión fue tal, que la mujer en cuestión se puso en contacto con Gianinna, aunque la ex del “Kun” no quedó del todo satisfecha con la explicación. “Me escribió la señora de la foto para aclarar las cosas. Mi intención era hablar con ella, lo logré y agradezco el intercambio de mensajes. Lamento todo lo que sucedió. Confío en quien estaba a cargo de mi hijo y me contó lo sucedido. Fin del tema”.