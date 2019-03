La furia de Iliana por los rumores del affaire con Emilio Disi: "Es de un mal gusto exquisito"

La historia del escándalo se inicia por una afirmación de Carlos Monti en el programa Pamela a la Tarde. El periodista aseguró que Emilio Disi (cuyo primer aniversario de su muerte se cumplió el 14 de marzo pasado) tuvo una relación prohibida con Iliana Calabró. Según el chimentero, los detalles de este affaire se lo brindó la propia viuda del actor.

La revelación del supuesto affaire generó un escándalo.

"Elvira me contó que Emilio se lo confesó seis meses antes de morir. Esto pasó hace 12 años y por lo menos duró cinco años”, sostuvo Monti. Pese a que en un comienzo parecía que no dirían el nombre de la mujer en cuestión, iban dando pistas que parecían señalar a Iliana Calabró.

En ese momento, fue Amalia Granata -otra de las panelistas del ciclo- quien en un 'falso' error reveló el nombre de la presunta amante de Disi. Claro que llamó la atención y generó revuelo: de ser cierto significaría que la actriz le fue infiel a su marido por entonces, Fabián Rossi, el padre de sus hijos, además de la infidelidad del actor fallecido hacía su pareja. Ambos estaban en una relación y mantenían un vínculo laboral por compartir escenario en Carlos Paz.

Calabró indignada.

Como suele ocurrir, un movilero siguió a Iliana para intentar conocer su versión. “Es una barbaridad, voy a tomar medidas, no voy a permitir esto. Conmigo no. No sé por qué Elvira dijo eso, seguramente le fueron con un cuento errado hace mucho. Sé que alguien le llenó la cabeza con cosas raras. Emilio no está, me parece de un mal gusto exquisito”, comenzó, en una nota con Los Ángeles de la Mañana.

"Lo hablaremos en la Justicia. Hace unos años que nos evitamos con Elvira, no se puede hablar con ella. Ella cree esa historia y que se haga cargo ella. Yo no me voy a hacer cargo. Es muy fuerte”, sumó enojada.

Ante la insistencia del cronista, Calabró remarcó que le resulta de mal gusto hablar de una situación irreal y más cuando uno de los intervinientes no está con vida para aportar su relato. “Me parece de muy mal gusto hablar de alguien que no está. No se puede defender… no sé. Voy a llevar esto a la Justicia”, terminó la actriz y se retiró molesta.