La furia de Karina La Princesita con un periodista que la criticó como actriz: "¿Qué sabe, señor?"

Karina La Princesita Tejeda debutó en el escenario como actriz en Siddharta, buscando la verdad, la última producción dirigida por Flavio Mendoza. Y si bien su performance estuvo lejos de ser perfecta –claro está, dedicó toda su vida al canto y no a la actuación- cumplió con las expectativas y recibió las felicitaciones del resto de sus compañeros, así como algunas muy fuertes críticas.

Karina con su look de Siddharta.

Fue así que la ex pareja de Sergio “Kun” Agüero, sin pelos en la lengua, arremetió contra Pablo Garlero, crítico de teatro y editor en Espectáculos del diario La Nación, quien le había dedicado un lapidario párrafo a la cantante de cumbia en una nota.

“Un punto flojo de Siddharta es el interpretativo. Sus protagonistas, Facundo Mazzei y Karina La Princesita sorprenden con su gran calidad vocal pero, sobre todo, ella falla en lo interpretativo”, reza una parte de la crítica escrita por el periodista de espectáculos.

Y continúa: “No es actriz, más no se puede pedir, pero ahí uno cuestiona si es necesario llamar a una figura mediática si hay tantos intérpretes integrales talentosos”. Ante estos dichos, Karina utilizó las redes sociales para, por así decirlo, dejarle un mensaje de aliento a sus seguidores.

El descargo de Karina en las redes sociales.

“Me la Banco que sea floja, me la banco no ser la mejor o ser la peor de la obra. Con la cabeza bien en alto, me animo a decir que soy valiente. Que me animé a ir por más, que quise correr el riesgo sabiendo que podían ser más duros”, comienza el descargo de la artista.

Y agrega: “Pero el ´no es actriz, no se le puede pedir más’, ¿qué sabe señor Pablo Garlero si se me puede pedir más o si puedo dar más o no? ¿Por qué subestimar y rebajar? ¿por qué dar por hecho algo de lo que no está seguro? Y si cree estarlo, está equivocado, porque yo sí puedo dar más”.

Según las propias palabras que la cantante publicó en su cuenta de Instagram junto a una captura de la crítica del periodista, se está esforzando para no fallarle a quienes confiaron en ella, como también a sus compañeros y a todo el público que paga una entrada para ver la obra.

“Es feo escuchar gente como usted, con ese tipo de mensajes, que hacen creer a las personas que no somos capaces de dar más. Una cosa es ser crítico y me las banco todas. Pero otra, es ser dañino. Yo si soy capaz de dar más y de superarme a mí misma”, señaló Karina.

Karina y facundo Mazzei, los protagonistas de Siddharta.

Y sentenció: “Y les digo a todos los que se crucen con gente como este señor, que les dicen que no son capaces de dar más, que no son lo suficiente, que no son demasiado, que no van a poder y que no se les puede pedir más, que sí pueden. Que con esfuerzo, dedicación y amor, no sé si podremos ser los mejores en lo que hacemos, pero si podemos dar un poco más”.

Flavio Mendoza apostó por Karina para su nuevo show,

Muchos de los seguidores de la cantante elogiaron sus palabras y le manifestaron su total apoyo. Cabe recordar que fue a mediadios de abril, cuando Flavio Mendoza sorprendió a los fanáticos al convocar a Karina La Princesita para ser la figura femenina de Siddharta. "Bienvenida Karina, preparate para el show que revolucionará la calle Corrientes", había dicho el coreógrafo.