La furia de la “China” Suárez por el cyberbullying tras el nacimiento de Magnolia Vicuña

Se pudrió todo. Eugenia “la China” Suárez estalló en Instagram y le respondió a los usuarios que ejercieron cyberbullying y la criticaron en la red social tras el nacimiento de su segunda hija, Magnolia Vicuña.

La "China" Suárez y Benjamín Vicuña recibieron a Magnolia el siete de febrero.

Todo se desató cuando la actriz de 25 años publicó una foto en la que se la puede ver a la beba de espaldas, sostenida por su papá, Benjamín Vicuña. “Mi cielo”, les dedicó emocionada, a poco más de una semana de haber dado a luz.

El posteo de la "China" que desató las críticas de sus seguidores.

Y las críticas no tardaron en llegar. “¿Tanto misterio tiene esta mina por mostrarle la cara a sus hijas?”, disparó una usuaria. Ni lenta, ni perezosa; la “China” retrucó: “Ningún misterio. Es para que gente como vos que va por ahí opinando no hable de lo más sagrado que Dios me dio”.

El tierno video de la "China" con Vicuña

La respuesta de la actriz no cayó bien. “Para poner esa foto no pongas nada. Cualquiera”, le espetó otra seguidora. Suárez, se indignó: “Volá de mi Instagram Tamara si no te gusta”.

La primera foto de la "China", Vicuña y Magnolia juntos.

“Respondo así estoy cerca. Respondo lo bueno y lo malo. ¡No reniego! No me cuesta nada escribir y responder lo que pienso”, insistió la actriz, después de recibir decenas de mensajes de sus fans en las que le pedían que no le diera importancia a las críticas.

Colecho: la "China" durmiendo junto a su beba.

De hecho, una se animó y hasta la chicaneó con humor: “¡La cesárea es brava! La ‘China’ está con hormonas a pleno. Hermosa foto, no hay que ser igual a los demás”. Y así, la actriz remató: “Jajaja. Nada de hormonas. Es mi personalidad, estaba más tranquila haciendo un esfuerzo por no responder, pero ya fue”.