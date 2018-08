La furia de la hija de Luis Miguel por la “exposición” que generó la serie

Aunque hasta ahora se había mostrado cauta, la hija de Luis Miguel reconoció la incomodidad que le genera toda la repercusión que tiene la serie en la que su padre revela por primera vez detalles íntimos de su vida privada. “Basta con el rollo del amarillismo, el chisme y el rollo, veamos más allá porque todo está enfocado en 'a ver ahora qué dice', y si dice algo mal”, se quejó Michelle, la hija que el cantante tuvo en 1989 con la actriz mexicana Stephanie Salas.

Michelle Salas tiene 29 años y es la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas.

En su momento, fue la propia Salas quien cuestionó a la serie, dado que daba a entender que la concepción de su hija fue durante una noche de copas y despecho; mientras que ella sostiene que mantuvo durante años una relación abierta con el cantante. “Mi mamá tiene carrera de años y hoy en día es todo por la serie. O sea, la serie si está muy bien hecha, lo que tú quieras, pero sigue siendo una serie, eso no es un blog de mi vida. Por favor, señores: es una serie. Somos una familia y en verdad amo y respeto a cada uno de los seres de mi familia”, sumó.

“Siempre he sido una persona muy privada, creo que cada quien tiene sus proyectos, cada quién tiene su vida. Respeto los proyectos tanto de mi papá, como de mi abuela, como de mi mamá; pero todos tenemos identidades diferentes”, reforzó Michelle.

Por último, la primogénita del cantante aseguró que, por el momento, no piensa brindar ningún detalle vinculado a cómo fue el reencuentro con su padre: “Si algún día quiero contar y hablar de mi vida, lo haré en su momento de la manera en como yo la quiero hacer y como me sienta cómoda, en el momento que tenga qué ser, no tiene que ser un desastre o un rollo”.

La filosa entrevista en la que la hija de Luismi le reclamó el apellido y lo comparó con Luisito Rey

Corría el año 2006. Michelle Salas por entonces tenía 16 años y hacía más de 10 que no sabía nada de su papá, Luis Miguel. La adolescente, cuya identidad no era ningún secreto en México, rompió el silencio en la revista Quién y no sólo le reclamó el apellido, sino que además llegó a compararlo con Luisito Rey. A continuación, los fragmentos más duros de la entrevista.

Luis Miguel recién le dio su apellido a Michelle en 2011.

Las duras acusaciones de la hija de Luis Miguel cuando todavía no llevaba su apellido

¿Con qué sueñas?: Con tener una familia sólida, no una de mentirita ; con no dejar las cosas a medias en mi vida; con casarme y no divorciarme. Tampoco quiero depender de mi esposo.

; con no dejar las cosas a medias en mi vida; con casarme y no divorciarme. Tampoco quiero depender de mi esposo. Suenas muy independiente: Sí. Voy a hacer primero lo mío y una vez que esté establecida conoceré a alguien que también tenga sus cosas, porque tampoco voy a mantener al güey. Y no quiero una pareja famosa. No me gusta agarrarme de la fama de nadie. Digamos que deseo romper con la cadena de relaciones no fructíferas de todas las mujeres de mi familia.

Sí. Voy a hacer primero lo mío y una vez que esté establecida conoceré a alguien que también tenga sus cosas, porque tampoco voy a mantener al güey. Y no quiero una pareja famosa. No me gusta agarrarme de la fama de nadie. ¿Hay algo de tu vida que cambiarías?: No la cambiaría, le agregaría cosas. Me hubiera encantado que mi mamá estuviera casada y tuviera un matrimonio de años… y bueno, obviamente saben lo que le agregaría.

La portada con la que Michelle logró acercarse a Luis Miguel.

¿Qué ha implicado ser hija de Luis Miguel?: Luchar porque todo mundo me vea como persona porque siempre he sido “ Michelle la hija de...”. Es horrible que la gente se secretee a mis espaldas: “Mira, ahí va la hija de Luis Miguel ”. Ya saben que soy hija de Luis Miguel , no se traumen . Voy a ser una viejita y seguiré siendo la hija viejita de Luis Miguel .

¿Cómo y cuándo te enteraste de quién es tu padre?: Creo que tenía como tres años… De la edad exacta no me acuerdo. Mi mamá me lo dijo cuando consideró que ya tenía conciencia para comprender las cosas.

Creo que tenía como tres años… De la edad exacta no me acuerdo. ¿Recuerdas qué sentiste?: Fue raro, pero a la vez entendí que tarde o temprano debía saberlo. De chiquita no lo asimilas, por eso cuando me decían “vas a ir a casa de tu papá” o “mira lo que te mandó”, me parecía padre.

Michelle de chiquita: un calco de Luis Miguel.

¿Sigues visitándolo y recibiendo obsequios de su parte?: No. Dejé de verlo como a los seis años. Obviamente tengo orgullo. No me importa que me dé regalos, todo lo que he querido material lo he tenido por parte de mi abuela, mi bisabuela, mi tía y mi mamá.

¿No te falta nada en la vida? Claro que me ha faltado. No puedo decir que soy la niña más feliz, pero no me gusta hacerme la mártir ni andar como víctima por la vida.

Claro que me ha faltado. No puedo decir que soy la niña más feliz, pero no me gusta hacerme la mártir ni andar como víctima por la vida. En enero (de 2007) Luis Miguel dará conciertos en México, ¿irás? No voy a pagar ni un peso para verlo en concierto. Si me invitan o me manda boletos, no pierdo nada yendo, pero no voy a gastar tres mil pesos para ver a Luis Miguel en primera fila.

Michelle junto a su mamá en la actualidad.

¿No eres fan de tu papá?: No, lo veo de manera diferente. Puede haber mucha gente que pague miles de pesos por una entrada y se forme horas para conseguirla, yo jamás lo haré. Si quiere que vaya, que me invite.

Pero reconoces que tiene un talento indiscutible: ¡Claro! Canta muy bien y desde chiquito tiene una voz maravillosa. Sea lo que sea y tenga los errores que tenga, esa voz no se le quita nadie. Y si cantar es lo que lo hace sentirse completo, bien por él.

¡Claro! Canta muy bien y desde chiquito tiene una voz maravillosa. Sea lo que sea y tenga los errores que tenga, esa voz no se le quita nadie. Y si cantar es lo que lo hace sentirse completo, bien por él. ¿Sigues la vida de tu papá a través de los medios?: Me entero de algunas cosas, aunque no a detalle. Sé que ha salido con la mitad de las mujeres de México, América y Europa. Y es que es imposible ignorarlo cuando lo veo hasta en la almohada.

Una de las primeras fotos de Luis Miguel con su hija Michelle.

Tendrás una opinión acerca de las parejas que ha tenido tu papá. ¿Eres celosa?: Celosísima. Pero es su vida, son sus gustos y no los voy a juzgar. Ahora, sí ha habido algunas de sus novias que digo “mis respetos” y hay otras que me pregunto “¿cómo puede ser?”.

Celosísima. Pero es su vida, son sus gustos y no los voy a juzgar. Ahora, sí ha habido algunas de sus novias que digo “mis respetos” y hay otras que me pregunto “¿cómo puede ser?”. ¿Qué te parece Aracely Arámbula (la por entonces novia del cantante)? Definitivamente no ha sido de las mejores. No sabía nada de ella más que salió en la telenovela “Amigas y Rivales” y fue hasta que apareció en “Quién” que supe quién era. Digamos que no tengo comentarios. No me interesa conocerla ni me preocupa.

Definitivamente no ha sido de las mejores. No sabía nada de ella más que salió en la telenovela “Amigas y Rivales” y fue hasta que apareció en “Quién” que supe quién era. Digamos que no tengo comentarios. No me interesa conocerla ni me preocupa. Se rumora que está embarazada: Espero que no. Sería muy fuerte que mi papá tuviera otra hija.

Michelle es modelo e instagramer.

Si estuvieras frente a frente con Luis Miguel, ¿qué le dirías?: Regresa 16 años.

¿Crees que él imagina lo que sientes y piensas?: A ver, su familia tampoco es muy sólida que digamos, y por lo mismo entiende lo que siento y cómo me siento, porque ha estado en mis zapatos.

A ver, su familia tampoco es muy sólida que digamos, y por lo mismo entiende lo que siento y cómo me siento, porque ha estado en mis zapatos. ¿Qué le pides a tu papá?: Que reflexione y se dé cuenta de que así como se siente él con lo que le hizo su papá, habemos gente alrededor. Que aunque todo el mundo lo admire y sea el Sol de México, sus actos repercuten en los demás. No le pido una vida, sólo quiero que me dé cinco minutos para explicarme sus razones. Que me diga qué pasó y ¡ya! Porque escucho versiones de todos lados: de mi mamá, de mi abuelita… y eso me frustra, porque, ¿a quién le creo?

Él nunca ha aceptado su paternidad: Por favor; él me ha visto. ¡Claro que me ha visto! Claro que sabe que existo y sé que no debería estar diciendo estas cosas, pero yo sí tengo los pantalones para hacerlo, y mira que soy más chica… Creo que si yo puedo, él también.

Por favor; él me ha visto. ¡Claro que me ha visto! Claro que sabe que existo y sé que no debería estar diciendo estas cosas, pero yo sí tengo los pantalones para hacerlo, y mira que soy más chica… Creo que si yo puedo, él también. ¿Por qué crees que ha manejado así las cosas?: Porque le importa más su fama y sus mujeres, pero las mujeres no se le van a ir porque yo esté. No se va a poner feo ni le voy a sacar arrugas. Lo invito a que piense si está seguro porque al ratito puede ser demasiado tarde.

Se comenta que eres la hija a la que nunca ha visto: Ya no quiero que me compadezcan por ser la hija no reconocida de Luis Miguel cuando él sabe que existo. A lo mejor no está listo para encontrarse conmigo.

Ya no quiero que me compadezcan por ser la hija no reconocida de Luis Miguel cuando él sabe que existo. A lo mejor no está listo para encontrarse conmigo. ¿Hay algo más que Luis Miguel deba saber?: Que a las palabras se las lleva el viento. Los actos los vi durante unos años y luego nada. Quizá por eso dejo todo a medias en mi vida. El hecho de que sea el Rey no quiere decir que lo que haga va a estar bien. El dinero y la fama no lo son todo. Al ratito que Luis Miguel esté viejito , ¿a quién crees que va a tener a su lado? ¿ Aracely Arámbula va a estar ahí? Por supuesto que no. Que reflexione, piense las cosas y… se lo dejo a su criterio.

La entrevista fue un antes y un después muy fuerte en la vida de ambos. Y, aunque muchos apostaban que las filosas declaraciones de Michelle iban a impactar de modo negativo en el cantante, el acercamiento se produjo y cinco años más tarde le dio el apellido.