La furia del Coco Sily con el ex árbitro Brazenas: "Qué placer sería cagarme a trompadas con vos"

Pasaron ocho años desde que Gabriel Brazenas dirigió su último partido. Fue el 5 de julio del 2009, en el recordado choque entre Vélez y Huracán, en el que el árbitro le anuló mal un gol al Globo y no observó una clara infracción al arquero en el tanto que convirtió Maximiliano Moralez y que le dio el título al equipo de Liniers.

Coco Sily estalló en contra de Brazenas.

Ayer, Coco Sily, reconocido hincha de Huracán, sacó al aire a Brazenas y no ocultó su furia por aquel encuentro que le privó al Globo ser campeón del fútbol argentino.

"¿Vos dijiste que te gustaría dirigir el Superclásico?", arrancó Coco. A lo que Brazenas no dudó: "Sí, me encantaría". Y antes de que pudiera agregar algo, llegó el primer ataque. "¿Pero vos estás bien del cerebro? Te retiraste del fútbol después de un escándalo espantoso. No hubo una vergüenza en el fútbol como ese Huracán-Vélez", lanzó.

Brazenas, en el polémico Vélez-Huracán.

El ex arbitro intentó calmar las aguas pero fue en vano. "Yo lo entiendo. También al resto de los hinchas de Huracán que se sintieron perjudicados. Pero desde que yo me fui siguen pasando cosas. Y peores", dijo.

Sin embargo, nada sirvió para detener la furia del conductor. "Peores que esa no vi. Peores que chorear un campeonato...", acusó sin vueltas. Y ahí Brazenas lo frenó: "El término no es el correcto". A lo que Coco replicó: "Yo respeto tu opinión, siendo un árbitro capaz, siento que me choreaste un campeonato", insistió. Y del otro lado se escuchó: "Usted interpreta que un error mío fue un robo, lo entiendo, pero no lo comparto".

Sobre el final, Coco no dudó en decirle a Brazenas que quisiera resolver esta cuestión como lo haría en la calle. "Si querés hablar en otros términos, hablamos en otros términos, para mí sabés qué placer sería cagarme a trompadas con vos, olvidate, la alegría que me daría, pero no va a suceder. No me corras con la calle. Pero como somos seres civilizados, eso no va a pasar. Ya estoy grande", justificó Coco. "Usted interpretó mal", bajó el tono el ex juez.