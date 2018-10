¿La gran Fede Bal? Las pistas de la "separación oculta" de Laurita Fernández y Nicolás Cabré

Pasaron 46 días desde que Laurita Fernández y Nicolás Cabré confirmaron el comienzo de su relación. A diferencia de otras veces, el actor de 38 años se animó a jugar un poquito con la exposición pública que tanto critica y hasta dio un móvil en el que confirmó que estaba de novio y "muy bien" con la mediática bailarina.

Nicolás Cabré y Laurita Fernández, ¿están en crisis?

Desde entonces, se mostraron juntos en algunas salidas al teatro y el nombre del galancito se nombró en cada una de las galas de Showmatch, el certamen de baile televisivo de Marcelo Tinelli en el que Laurita, luego de consagrarse campeona en dos oportunidades con su ex Fede Bal, se desempeña como jurado.

"Cada vez que hay una pelea en el programa, Nico me consuela y me escucha", se jactaba la rubia cada vez que le preguntaban si el alto nivel de exposición al que estaba llevando su relación no afectaba el vínculo; en especial por los fuertes cruces con la ex de Cabré, Soledad Fandiño. En efecto, no sólo se mostraron en público, sino que, además, la rubia reveló que ya conoció a Rufina, la hija que Cabré tuvo con Eugenia "la China" Suárez.

Y, aunque todo indicaba que la relación estaba más que "sugar", algunas señales en las redes sociales advierten una crisis. ¿Qué pasó? En las últimas horas, la pareja se dejó de seguir en Instagram. Sucedió después de un llamativo mensaje de Laurita, en el que compartió un video de la obra que encabezaron juntos este año con la leyenda musical: "Sólo quiero tu amor".

El bloque llegó después de que se confirmara que la obra desembarcará este verano en el teatro Neptuno de Mar del Plata. Y, para sobresa de muchos, Cabré ya se bajó del espectáculo.