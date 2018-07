La gran Luis Rey: siniestra e inhumana nueva acusación contra el padre de Michael Jackson

Después de que la serie de Luis Miguel pusiera en primera plana los padecimientos que sufrió el cantante por la avaricia de su padre, el español Luis Rey, el médico personal de Michael Jackson rompió el silencio y habló de la tortura que sufrió el músico en manos también de su padre, Joseph.

Michael Jackson reconoció haber sufrido abusos por parte de su padre, Joe.

“Joe Jackson fue uno de los peores padres en la historia. La crueldad que experimentó Michael por parte de su padre, el hecho de que lo castrara químicamente para mantener su tono de voz, es indescriptible”, denunció Conrad Murray, en una entrevista con el tabloide británico The Sun.

Conrad Murray fue condenado por el homicidio involuntario de Michael Jackson.

El médico, que fue condenado a cuatro años de prisión por el homicidio involuntario de Jackson –fue él quien le dio los medicamentos para inducirlo al sueño que terminaron con su vida en junio de 2009-, recordó que Joe, al igual que Rey, fue quien estuvo detrás de la carrera de su hijo y que hizo cosas “inhumanas” para mantenerlo en la cima.

Según Murray, Michael habría sido sometido a un método conocido como “castrati”, cuya finalidad era evitar que el por entonces adolescente perdiera su rango local de soprano. “Lo que Michael me dijo es que le habían dado inyecciones, probablemente hormonas, para retrasar su pubertad”, precisó en su libro This is it! Las vidas secretas del doctor Murray y Michael Jackson.

La Toya, hermana de Michael, también denunció abusos por parte de su padre.

Las acusaciones del médico, que llegan una semana después de la muerte de Joe, se suman a las del propio Michael y su hermana, La Toya, quienes reconocieron que sufrieron abusos verbales y físicos por parte de su padre.