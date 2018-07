La hija de Araceli González aniquiló a Adrián Suar: cómo fue su infancia con él

Se refirió a la ruptura de su vínculo con la ex pareja de su madre.

Por primera vez, Flor Torrente, hija de Araceli González, se animó a hablar de Adrián Suar, quien fue pareja de su madre y su padrastro durante prácticamente toda su niñez y adolescencia. Lo hizo en Debo decir, el programa que conduce Luis Novaresio en América.

Flor aclaró su actual relación con Suar.

Y la joven modelo y actriz reveló que su vínculo actual con el productor es inexistente. "Hoy no tengo relación. Él me bañaba, jugaba a las Barbies conmigo. Tenía una relación, pero bueno, yo creo que los grandes construyen las relaciones cuando uno es chiquito. Sostenerla en el tiempo también depende de uno cuando crece. Pero si del otro lado no hay una respuesta, es un poco doloroso", explicó.

"Lo conozco de otra época"

Torrente convivió con Suar desde los 2 hasta los 18 años por lo cual, si bien aseguró que no lo puede comparar "con una relación de padre", aún "es muy fuerte" haberse alejado por completo y "desconocerlo".

"Yo lo conozco de otra época, en la época en la que no era el señor que es ahora. Tengo otra historia diferente", aclaró luego de que Novaresio se refiriera a el productor como "megacelebrity".