La hija de Araceli volvió a apuntar contra Suar y le pegó por elevación a Nico Cabré

Aunque las aguas de habían calmado un poco, volvió a instalarse la fuerte denuncia que Araceli González realizó contra Adrián Suar; a quien lo acusó de haberla proscripto de la televisión tras comenzar su relación con su actual marido, Fabián Mazzei. Ahora, Florencia Torrente volvió a ahondar en el tema: explicó por qué no trabaja en la productora del papá de su hermano y cómo reaccionó cuando le preguntaron por su ex novio, Nicolás Cabré.

Florencia Torrente volvió a hablar de su mala relación con Adrián Suar.

“¿Cómo quedaron las cosas con Suar? ¿Hablás a menudo con Adrián?”, indagó el periodista de la revista Gente. “No, hoy no tenemos relación”, esquivó con elegancia la hija de Araceli. Aunque el tono cambió cuando le consultaron sobre si aceptaría una propuesta de trabajo en Pol-Ka. “No lo sé. No me llamaron. Si hubiera algún proyecto interesante lo analizaría. Pero, si no sucedió en todos estos años”, deslizó con picardía.

El matrimonio entre Araceli y Adrián Suar se terminó en 2002.

La agenda de temas siguió a lo largo de la entrevista y, para dolor de cabeza de Florencia, salió el nombre de su primer ex novio, Cabré. “¡Este tema ya pasó! No, no me preguntés por él. Yo andaba por los 18 años y ahora tengo”, respondió con contundencia.

Florencia mantuvo una relación con Nicolás Cabré cuando era adolescente.

Pese a que el tiempo pasó, ¿aceptaría trabajar con el actor? “Como con cualquier persona. Gracias a Dios no tengo conflicto con nadie en particular. Además, en esa época yo era un bebé; tenía 16, 17 años. Imaginate que ni me acuerdo lo que hacía a los 16, era muy chiquitita. Después de tanto tiempo, las cosas caducan”.